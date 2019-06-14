  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/06/2019 15:44

【聚焦數據】統計局：５月原油產量升１％，原煤產量增３﹒５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，５月份，規模以上工業原煤、原油和天然氣
生產加快，電力生產放緩。
　　當月，原煤產量３﹒１億噸，同比增長３﹒５％，增速比上月加快３﹒４個百分點；日均產
量１００８萬噸，比上月增加２７萬噸。１　５月份，原煤產量１４﹒２億噸，同比增長０﹒９
％。５月份進口煤炭２７４７萬噸，同比增長２３﹒０％，比上月增加２１７萬噸；１　５月份
進口煤炭１２７３９萬噸，同比增長５﹒６％。
　　５月份，生產原油１６２３萬噸，同比增長１％，增速比上月加快０﹒４個百分點；日均產
量５２﹒４萬噸，與上月持平。１　５月份，生產原油７９２９萬噸，同比增長０﹒７％。當月
進口原油４０２３萬噸，同比增長３％，增速較上月回落７﹒８個百分點；１　５月份，進口原
油２０５１３萬噸，同比增長７﹒７％。
　　５月份，加工原油５１９０萬噸，同比增長２﹒８％，增速較上月回落２﹒３個百分點；日
均加工１６７﹒４萬噸，比上月減少６﹒３萬噸。１　５月份，原油加工量２５９４９萬噸，同
比增長４﹒４％。
　　天然氣方面，５月份，生產天然氣１４４億立方米，同比增長１２﹒９％，增速比上月加快
５﹒０個百分點；日均產量４﹒７億立方米，與上月持平。１　５月份，生產天然氣７２５億立
方米，同比增長９﹒８％。進口天然氣７５６萬噸，同比增長２﹒０％，增速較上月回落１０﹒
７個百分點；１　５月份，進口天然氣３９４３萬噸，同比增長１３﹒４％。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
FOCUS14/06/2019
【FOCUS】東亞內房貸款見血 郭主席籲小心「盲買樓」不划算
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】東亞銀行發盈警後持續受壓 急挫8%創逾三年低
國際動態14/06/2019
大馬羽壇一哥 李宗偉退役灑淚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金