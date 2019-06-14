【聚焦數據】統計局：５月原油產量升１％，原煤產量增３﹒５％

《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，５月份，規模以上工業原煤、原油和天然氣

生產加快，電力生產放緩。

當月，原煤產量３﹒１億噸，同比增長３﹒５％，增速比上月加快３﹒４個百分點；日均產

量１００８萬噸，比上月增加２７萬噸。１ ５月份，原煤產量１４﹒２億噸，同比增長０﹒９

％。５月份進口煤炭２７４７萬噸，同比增長２３﹒０％，比上月增加２１７萬噸；１ ５月份

進口煤炭１２７３９萬噸，同比增長５﹒６％。

５月份，生產原油１６２３萬噸，同比增長１％，增速比上月加快０﹒４個百分點；日均產

量５２﹒４萬噸，與上月持平。１ ５月份，生產原油７９２９萬噸，同比增長０﹒７％。當月

進口原油４０２３萬噸，同比增長３％，增速較上月回落７﹒８個百分點；１ ５月份，進口原

油２０５１３萬噸，同比增長７﹒７％。

５月份，加工原油５１９０萬噸，同比增長２﹒８％，增速較上月回落２﹒３個百分點；日

均加工１６７﹒４萬噸，比上月減少６﹒３萬噸。１ ５月份，原油加工量２５９４９萬噸，同

比增長４﹒４％。

天然氣方面，５月份，生產天然氣１４４億立方米，同比增長１２﹒９％，增速比上月加快

５﹒０個百分點；日均產量４﹒７億立方米，與上月持平。１ ５月份，生產天然氣７２５億立

方米，同比增長９﹒８％。進口天然氣７５６萬噸，同比增長２﹒０％，增速較上月回落１０﹒

７個百分點；１ ５月份，進口天然氣３９４３萬噸，同比增長１３﹒４％。（ｗｌ）

