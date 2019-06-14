【ＦＯＣＵＳ】東亞內房貸款見血，郭主席籲小心「盲買樓」不划算

【ＦＯＣＵＳ】本地老牌銀行東亞（０００２３）發盈警，因應４筆總值６２億元的內地貸

款作最多３０億元撥備，相當於減值近５０％，並預告上半年盈利將顯著下跌。儘管集團強調今

次撥備屬「一次性」，但仍遭大摩、摩通、中金齊喊沽，周五（１４日）股價創逾三年低。

東亞業績見血，不過是內地經濟寒冬之下中小銀行困境的縮影。需要正視的是，中銀保監主

席郭樹清最新所指，「凡是過度依賴房地產實現和維持經濟繁榮的國家，最終都要付出沉重代價

」「相當大比例的居民家庭負債率達到了難以持續的水平」。市場須警惕來自開發商、民企等的

信用風險發酵，及後續可能的被動式金融條件不鬆反緊。



＊非一線地產商資金鏈斷裂或陸續有來＊



據東亞披露，今次４筆貸款均涉及民企、非一線城市、內地商業地產開發商，且都為早年批

出。東亞直指，過去１８個月內地信貸市場面臨重大壓力，正好與中國經濟自２０１８年初來節

節放緩不謀而合。

加上央媽和銀保監上月罕有宣布接管內銀（包商銀行），以及內銀首季不良貸款餘額錄

２﹒１６萬億元的歷史新高，難怪鶴叔周四（１３日）出席陸家嘴論壇時再提及「精準拆彈」。

東亞所涉減值的貸款皆與非一線城市地產商有關，無獨有偶，郭樹清昨日就指，房地產市場

有很強的的區域性，不同地區的房價有漲有跌很正常，似暗示非一線城市地產商資金鏈斷裂或陸

續有來。

央媽最新公布的５月新增信貸弱於預期，不過與企業中長期借貸減速相比，以房貸為主的家

庭中長期貸款仍達４６７７億元，相當於佔當月全部新增信貸的近四成。或是意有所指，郭樹清

就提醒，凡是靠盲目投資投機房地產來理財的居民，「最終都會發現其實很不划算」。



＊中小銀戒心增，防金融條件不鬆反緊＊



房地產前景黯淡，另從新開工增速與施工增速持續背離亦可見一斑。傳統「新開工－施工－

竣工」鏈條下，新開工本應是施工的一部份，但二者增速背離，或顯示資金承壓下，低線城市中

小房企正加速停工、退出。１－４月，住宅新開工及施工面積增速分別為１３﹒８％、１０﹒４

％，將於下午公布的首５月數據增速之差會否繼續擴大，值得觀察。

除了非一線城市房企，拖累中小銀行業績的還包括民營企業、地方平台債務等。若信用風險

持續發酵，中小銀行勢因被迫去槓桿而收緊對地方私營經濟等的融資支持，令需要撲水融資的企

業、地方政府雪上加霜。

一邊是中央定向降準促放貸，另一邊是包商之鑑大增銀行業對壞帳戒心，要避免後續可能的

被動式金融條件不鬆反緊，支撐內地經濟走出寒冬，央媽最終恐仍難避全面降準和減息。

（經濟通通訊社 俞瑾）

