《師傅教路－黃瑋傑》安老院股嘉濤新掛牌，松齡護老未收復上市價

《師傅教路》昨天（１３日）有一隻新股嘉濤集團（０２１８９）掛牌上市，最高見到

０﹒６１元，收報０﹒５６元，比招股價０﹒６元低出近７％。嘉濤集團主要在香港營運安老院

舍，為長者提供各式各樣的安老服務，包括：（ｉ）提供住宿、專業護理及照料服務、營養管理

、醫療服務、物理治療及職業治療服務、心理及社會關懷服務、個人護理計劃及康樂服務；及（

ｉｉ）銷售保健及醫療產品及提供額外保健服務予院友。集團目前營運合共八間護理安老院，共

有１１２９個安老院舍宿位（不包括隔離房），以「Ｆａｉ Ｔｏ輝濤」、「Ｋａｔｏ嘉濤」、

「荃威安老院」、「荃灣中心」及「康城松山府邸」品牌名稱營運。



＊嘉濤集團料年度溢利最少３６５０萬＊



嘉濤集團的客戶主要可分為兩類，即（ｉ）社會福利署；（ｉｉ）自行全數支付住宿費的個

人客戶，以及根據改善買位計劃獲社會福利署津貼惟須自行支付不獲津貼部分的客戶。集團有七

間護理安老院參與改善買位計劃，社會福利署已購買其１１２９個安老院舍宿位中的５７９個。

集團有四間護理安老院分類為甲一級，另外三間護理安老院分類為甲二級。甲一級是改善買位計

劃下兩級別之一，甲一級安老院在員工比例和人均樓面淨面積的要求方面較甲二級安老院為高。

根據改善買位計劃要求，一個４０個宿位的甲一級安老院的員工比例要求為２１﹒５人，乃按每

名員工每日工作８小時的基準計算，而其人均樓面淨面積為９﹒５平方米。

過去三個年度，其業績表現平穩，收益分別為１﹒４２億元、１﹒５億元、１﹒５６億元；

股東應佔溢利分別為３０８４萬元、３３４８萬元、３６４３萬元。據招股書披露，２０１９財

政度年股東應佔溢利將不少於３６５０萬元。



＊松齡護老股價低於止市價０﹒６９元＊



在嘉濤集團之前，同樣在本港營運安老院舍服務的松齡護老集團（０１９８９）早於

２０１７年２月已掛牌上市。過去三個年度，其收入也大致表現穩定，但純利較為波動。截至

２０１８年９月３０日止上半年度，集團營業額為９２５７萬元，同比增長７％。其中，提供安

老院舍服務收入為７６３３萬元，增長５﹒３％，佔總營業額８２﹒５％；銷售安老院相關貨品

及提供醫療保健服務收入為１６２４萬元，增長１５﹒７％。股東應佔溢利為８７９萬元，下跌

２０﹒１％，主要由於回顧期間其他收入及收益減少９６﹒５％至約２０萬元（２０１７年同期

的其他收入及收益主要源自出售一間附屬公司的一次性收益５９０萬元）。據集團指出，就經營

而言，面對的最大挑戰仍為業內人手短缺，並預計勞工成本將繼續較過往年度更快速上漲，導致

面對利潤率下行壓力。其股價在上市初期曾高見１﹒４４元左右，高招股價（０﹒６９元）超過

一倍，但現時回落至招股價以下，昨日收報０﹒６７元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

