《經濟通通訊社１４日專訊》創業集團（０２２２１）發盈警，預期截至３月３１日止年度
虧損比去年度虧損約２﹒４６億元大幅減少，主因本年度商譽、貸款及其他應收款項，以及無形
資產減值較去年度已確認金額共１﹒６９億元大幅減少。（ｗｈ）
14/06/2019 07:56
【企業盈警】創業集團（０２２２１）料全年虧損大減
《經濟通通訊社１４日專訊》創業集團（０２２２１）發盈警，預期截至３月３１日止年度
虧損比去年度虧損約２﹒４６億元大幅減少，主因本年度商譽、貸款及其他應收款項，以及無形
資產減值較去年度已確認金額共１﹒６９億元大幅減少。（ｗｈ）
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