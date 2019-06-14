【企業盈喜】澳至尊（２０３１）料全年多賺最多逾倍至３３００萬

《經濟通通訊社１４日專訊》澳至尊國際（０２０３１）繼公布預期截至３月３１日止年度

純利將比去年度大增後，昨又發盈喜預期該年度純利將介乎２７００萬元至３３００萬元，較去

年度純利１２５３萬元增超過１倍，主因健康補充產品及個人護理產品銷售均有增長、將香港部

分銷售專櫃重新分配至有更大潛在客戶層的地點，產生更高銷售及對開支執行更嚴格的控制所致

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該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

