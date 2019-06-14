《日入而息》港股三連跌二手樓價升勢受阻，大家樂多賺２９％

《今天重點》﹡港股周五挫１７６點三連跌，全周升１５３點，穩守二萬七，卻失多條平均

線，分析料短線或再反彈，惟兩萬八見阻力

﹡中原城市領先指數ＣＣＬ按周跌１﹒４３％，四大指數齊跌，確認升勢受阻

﹡中國５月工業增加值及固定投資均遜預期，但消費品零售總額增８﹒６％則

高於預期，統計局指，外部環境不穩定增加，需鞏固基礎

﹡對於東亞銀行（０００２３）發盈警，銀公稱不評論個別銀行情況，但業界

在審批貸款時均配合金管局的指引，預期月底前拆息維持較高水平

﹡大家樂全年賺５﹒９億，按年升２８﹒９％，末期息每股派６５仙

﹡民主派恐建制放風暫緩修例或有詐，重申要求撤回



《即日市況》﹡內地經濟數據遜預期，港股收２７１１８挫１７６點三連跌穿十天線



《深滬股市》﹡工業投資數據遜預期，資金偷跑滬綜指跌近１％



《美元匯價》﹡澳洲年內料再減息，澳元恐下試０﹒６８５０



《公司業績》﹡大家樂（００３４１）全年度賺５﹒９億升近二成九，派息６５仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）李小加稱以平常心對待企業押後掛牌，拒評阿里上市

消息

﹡長實（０１１１３）不會出售上海「高．尚領域」項目股權

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１４３萬股，涉資９７１１萬元

﹡瑞銀報告辱華事件再發酵，海通國際（００６６５）暫停與對方業務往來

﹡環球醫療（０２６６６）獲中證監批准發行１２﹒８億元人民幣公司債券

﹡實德（００４８７）對近日修例衝突感可惜，而上半年中場表現佳；酒店房

租加幅收窄

﹡大家樂（００３４１）餐飲市場需求大，料食物價格及最低工資上升影響有

限

﹡勛龍（０１９３０）勛龍汽車下周一起招股，入場費約３５５５﹒５元；暫

無計劃於內地以外地方設廠

﹡北控清潔能源（０１２５０）獲３０億元三年期貸款



《國企紅籌》﹡中遠海發（０２８６６）發行８億元人民幣可續期公司債

﹡中國中冶（０１６１８）首５月新簽合同按年升約１９％

﹡南航（０１０５５）５月旅客周轉量升逾９％，客座率增０﹒６百分點

﹡中國鐵建（０１１８６）以７２億元人民幣中標東鄉縣ＥＰＣ總承包項目

﹡四川成渝（００１０７）５月通行費收入按年升７﹒９％



《神州民企》﹡玖龍紙業（０２６８９）貿易戰肯定帶來影響，今年紙價一般

﹡東江（００８９５）珠海焚燒預處理車間建廠工程涉７１８萬元人民幣

﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華質押逾４１６５萬股Ａ股予萬聯證券

﹡李寧（０２３３１）表示非凡中國（８０３２）暫無減持計劃，派息一步一

步來

﹡太陽城（０１３８３）料越南會安項目首期年底完成，不依賴向大股東借錢



《中國要聞》﹡內地５月發電量按年增０﹒２％，首五月升３﹒３％

﹡財政部表示首５月財收增長３﹒８％，個稅大降逾３０％；加強對公款違規

購買高檔煙酒等資金監控

﹡統計局表示５月工業增加值增５％，低預期；５月全國城鎮調查失業率持平

５％；５月社會消費品零售總額增８﹒６％，高預期；５月原油產量升１％

，原煤產量增３﹒５％；首５月全國固定資產投資增５﹒６％，差預期；首

５月全國商品房銷售額增６﹒１％；首５月房地產投資增１１﹒２％，增速

回落；外部環境不穩定增加，經濟健康基礎需鞏固；總體物價保持穩定有較

好基礎；首５月高技術產業投資增１１﹒９％；５月消費零售增長加快，五

一假期是重要作用

﹡人行表示徵信系統緩解小微企融資難，貸款餘額３３萬億；人行千億逆回購

利率持平，本周淨投放６５０億元；人行增再貼現和ＳＬＦ額度３０００億

，支持中小行流動性

﹡上海巴黎金管局簽署協議，加強金融交流合作

﹡中金上海長三角科創發展大基金成立，總規模逾百億

﹡滬深交易所成立國際交流合作中心

﹡國聯股份、值得買等５企ＩＰＯ審核獲中證監通過

﹡內地對廣深港建高速磁浮先行路段開展預可行性研究

﹡內地鞏固國產軟件應用試點成果，加大推廣使用力度

﹡習近平會見伊朗總統魯哈尼，籲雙方加強戰略溝通

﹡報告提「中國豬」疑辱華？瑞銀被要求開除有關學者

﹡攜程開放平台新加盟供應商超１萬家，新增兩項業務

﹡海南首次通過商業銀行櫃台發售３﹒５億人幣專項債

﹡中證監副主席表示科創板註冊這兩天應有結果；中證監依法對３宗內幕交易

案件作出行政處罰；中證監修訂期貨公司監督管理辦法，加強股東管理

﹡科創板將設盤中臨停及限價申報，平抑股價大幅波動

﹡加拿大外長拒絕由政府出面阻止孟晚舟被引渡至美國

﹡涉傳播炒作華為謠言，內地公安處罰３人

﹡ＩＤＣ表示首季歐洲智能機出貨量跌，華為小米逆勢增長

﹡華為於西班牙開通商用５Ｇ服務，為歐洲第三個國家

﹡華為高管表示正為「鴻蒙」操作系統的發布做準備

﹡美國拒特斯拉產品豁免關稅，被指涉中國戰略產業發展；美國逾６００家企

業和貿易協會敦促政府取消對華關稅

﹡商務部調整美國產高溫承壓用合金鋼無縫管反傾銷稅率

﹡歐盟執委表示尚無明確策略，應對中國停止關鍵產品出口

﹡報道指滬倫通料下周開通，華泰證券或搶先登陸

﹡上海將發布５Ｇ相關工作實施意見和行動計劃

﹡５月末外匯佔款減少１０﹒９億元，連跌第１０個月



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０５２４﹒６７點



《其他消息》﹡黃遠輝料新一期居屋申請達３２萬份

﹡金管局表示５月收到１８７宗銀行投訴個案

﹡銀公表示留意到近日較多政治討論，惟金融體系運作正常及良好；業界按指

引審批貸款，料月底前拆息維持高位

﹡史墨客下月出任美國駐港及澳門總領事

﹡深股通額度全日流走１２億元，外資結束連續８日淨流入；滬股通額度全日

用９億元，外資陸股通淨流出逾１６億

﹡招商永隆上調５０萬以上港元定存利率至最高２﹒１厘

﹡ＣＣＬ按周跌１﹒４３％，四大指數齊跌確認升勢受阻



《移交逃犯》﹡立法會今日不會召開大會，但內會和財會照常進行；繼內務委員會後，立法

會財務委員會今日亦告腰斬

﹡政府總部今日繼續暫停開放，投標箱延遲截標時間

﹡２２名前官員及前議員聯署，要求政府撤回草案

﹡田北辰冀政府在今個立法會會期暫緩討論修例

﹡泛民屢提規程問題，李慧琼決定腰斬立法會內委會會議

﹡香港眾志於地鐵站內跪地，籲響應罷工罷課

﹡陳智思認低估商界反響，籲政府考慮重新解說和諮詢

﹡湯家驊轉口風：所有可行方案，政府都應該考慮

﹡運輸署香港牌照事務處今日起恢復正常服務

﹡職工盟發起下周一罷工；批修例破壞港營商環境

﹡匯豐、渣打、中銀香港及大新金鐘網點恢復服務

﹡信銀國際力寶分行恢復服務，但中信大廈分行暫停服務

﹡東亞銀行金鐘分行恢復服務

﹡大鱷巴斯警告修例殺傷力遠高於英國脫歐，樓市料崩盤

﹡葉劉淑儀稱沒聽聞政府會撤回修例，屈服代價將更大

﹡泛民明到警總遞信，譴責警暴力及促交待定性暴動理據

﹡民主派恐建制放風暫緩修例或有詐，重申要求撤回

﹡蔣麗芸稱延遲修例無壞處，冀有更多解說



《陸家嘴論壇》﹡中投董事長表示匯金控參股機構總資產達１２３萬億元

﹡方星海稱當前金融開放有三個新的特點

﹡任志剛稱國際資本存在惡意，監管要有實力面對；滬港銀行市場、債券市場

都可以連接

﹡周小川稱貿易戰會觸發多個國家貨幣競爭性貶值

﹡國家金融實驗室李揚稱中國應明確監管的職能

﹡瑞穗表示外資進入中國市場將帶來競爭壓力

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