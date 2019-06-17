《油金掠影》中東局勢緊張油價漲，美零售銷售數據強勁金價回落

《經濟通通訊社１７日專訊》上周阿曼灣發生兩艘油輪遇襲事件，引發市場對潛在供應中斷

的擔憂，但由於擔心貿易爭端將削弱全球石油需求。油價上周保持在下跌軌上，於周五（１４日

）漲約１％。

布蘭特８月原油期貨收高０﹒７美元或１﹒１％，報６２﹒０１美元。紐約７月原油期貨收

高０﹒２３美元或０﹒４％，報５２﹒５１美元。上周四伊朗和霍爾木茲海峽附近油輪遇襲，導

致油價最多漲４﹒５％。

儘管如此，布油仍錄得約２％的一周跌幅，是連續第四周下跌，而紐油上周則跌近３％。

在美伊緊張局勢加劇之際，在一個月內再有油輪遭到襲擊，華府指責伊朗對襲擊負責，德黑

蘭則予以否認和批評。而上周五則有美國官員指，阿曼灣的伊朗軍用快艇正在阻止兩艘私營拖船

拖走一艘受損油輪。

國際能源署（ＩＥＡ）將今年日需求增長預測，下調１０萬桶至１２０萬桶，主要因為全球

貿易前景惡化，但預計明年需求增長將攀升至每日１４０萬桶。

上周四石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將今年全球石油日需求增長預期，下調至１１４萬桶，

比國際能源署的預估還要低。

通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯其備受關注的報告中稱，鑽探商連續第二周削減活躍鉆

機數。



＊鈀金創自２０１８年４月來最佳一周表現＊



市場依然預期聯儲局將在今年至少減息兩次，金價上周五盤中稍早曾一度大漲１％，不過美

國零售銷售增長樂觀，緩解市場對美國第二季度經濟放緩的擔憂，金價上周五收跌。

現貨金微跌０﹒２％，報１３３９﹒４９美元，盤中稍早曾升至１３５８﹒０４美元高位，

是自２０１８年４月中以來低位。美國期金收高０﹒１％，報１３４４﹒５美元。

美國５月零售銷售強勁，暗示消費者支出增加，可能緩解市場對第二季經濟急劇放緩的擔憂

。

近期美國經濟數據疲軟，提振市場對聯儲局減息的預期，局方政策制定者將於１８日至１９

日舉行會議，市場預計年底前至少有兩次減息。

受惠五一小長假和近期一系列促銷費舉措，中國５月消費增速企穩，但工業和累計投資增速

明顯遜於預期，分別創逾１７年和８個月低位，其中基建投資更是意料外回落，顯示中國經濟下

行壓力不容小覷。

有分析預計第二季經濟總體走勢偏弱，ＧＤＰ增速將低於第一季度，並有可能降至

６﹒３％。

其他貴金屬方面，現貨白銀跌０﹒６％，報１４﹒８１美元。鉑金跌１﹒２％，報

７９８﹒２３美元。鈀金漲１﹒３％，報１４６３﹒５２美元，勢將錄得自２０１８年４月以來

單周漲幅，且連續第七個交易日上漲。（ａｌ）

