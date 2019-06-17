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即市新聞

17/06/2019 07:52

《油金掠影》中東局勢緊張油價漲，美零售銷售數據強勁金價回落

　　《經濟通通訊社１７日專訊》上周阿曼灣發生兩艘油輪遇襲事件，引發市場對潛在供應中斷
的擔憂，但由於擔心貿易爭端將削弱全球石油需求。油價上周保持在下跌軌上，於周五（１４日
）漲約１％。
　　布蘭特８月原油期貨收高０﹒７美元或１﹒１％，報６２﹒０１美元。紐約７月原油期貨收
高０﹒２３美元或０﹒４％，報５２﹒５１美元。上周四伊朗和霍爾木茲海峽附近油輪遇襲，導
致油價最多漲４﹒５％。
　　儘管如此，布油仍錄得約２％的一周跌幅，是連續第四周下跌，而紐油上周則跌近３％。
　　在美伊緊張局勢加劇之際，在一個月內再有油輪遭到襲擊，華府指責伊朗對襲擊負責，德黑
蘭則予以否認和批評。而上周五則有美國官員指，阿曼灣的伊朗軍用快艇正在阻止兩艘私營拖船
拖走一艘受損油輪。
　　國際能源署（ＩＥＡ）將今年日需求增長預測，下調１０萬桶至１２０萬桶，主要因為全球
貿易前景惡化，但預計明年需求增長將攀升至每日１４０萬桶。
　　上周四石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將今年全球石油日需求增長預期，下調至１１４萬桶，
比國際能源署的預估還要低。
　　通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯其備受關注的報告中稱，鑽探商連續第二周削減活躍鉆
機數。

＊鈀金創自２０１８年４月來最佳一周表現＊

　　市場依然預期聯儲局將在今年至少減息兩次，金價上周五盤中稍早曾一度大漲１％，不過美
國零售銷售增長樂觀，緩解市場對美國第二季度經濟放緩的擔憂，金價上周五收跌。
　　現貨金微跌０﹒２％，報１３３９﹒４９美元，盤中稍早曾升至１３５８﹒０４美元高位，
是自２０１８年４月中以來低位。美國期金收高０﹒１％，報１３４４﹒５美元。
　　美國５月零售銷售強勁，暗示消費者支出增加，可能緩解市場對第二季經濟急劇放緩的擔憂

　　近期美國經濟數據疲軟，提振市場對聯儲局減息的預期，局方政策制定者將於１８日至１９
日舉行會議，市場預計年底前至少有兩次減息。
　　受惠五一小長假和近期一系列促銷費舉措，中國５月消費增速企穩，但工業和累計投資增速
明顯遜於預期，分別創逾１７年和８個月低位，其中基建投資更是意料外回落，顯示中國經濟下
行壓力不容小覷。
　　有分析預計第二季經濟總體走勢偏弱，ＧＤＰ增速將低於第一季度，並有可能降至
６﹒３％。
　　其他貴金屬方面，現貨白銀跌０﹒６％，報１４﹒８１美元。鉑金跌１﹒２％，報
７９８﹒２３美元。鈀金漲１﹒３％，報１４６３﹒５２美元，勢將錄得自２０１８年４月以來
單周漲幅，且連續第七個交易日上漲。（ａｌ）

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