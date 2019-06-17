《經濟通通訊社１７日專訊》美元指數周五（１４日）攀升至近兩周高位，因５月零售銷售
數據令人鼓舞，舒緩對美國經濟大幅放緩的擔憂。
美國上月零售銷售增長０﹒５％，略低於市場預期的０﹒６％。４月數據被上修正至增長０
﹒３％，初值為下跌０﹒２％。美元指數尾市升０﹒５％，報９７﹒３５，為６月３日以來最高
。
市場關注美國與中國是否會在６月２８至２９日的２０國集團（Ｇ２０）峰會上重啟貿易談
判。避險貨幣圓匯靠穩，升０﹒２％，報１０８﹒５５美元。（ｍｎ）
17/06/2019 07:52
《匯市走勢》美國零售銷售數據穩健，美元升至近兩周新高
《經濟通通訊社１７日專訊》美元指數周五（１４日）攀升至近兩周高位，因５月零售銷售
數據令人鼓舞，舒緩對美國經濟大幅放緩的擔憂。
美國上月零售銷售增長０﹒５％，略低於市場預期的０﹒６％。４月數據被上修正至增長０
﹒３％，初值為下跌０﹒２％。美元指數尾市升０﹒５％，報９７﹒３５，為６月３日以來最高
。
市場關注美國與中國是否會在６月２８至２９日的２０國集團（Ｇ２０）峰會上重啟貿易談
判。避險貨幣圓匯靠穩，升０﹒２％，報１０８﹒５５美元。（ｍｎ）
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