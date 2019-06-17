《牛熊志選－陳其志》考驗密集支持，留意騰訊購１９１１１

《牛熊志選》恆指過去一周衝高回落，周初連升兩日最高見２７８５７點，並重越２５０天

均線，但其後連跌三日，抹掉了大部分升幅。上周四（１３日）早段急挫，還一度跌至

２６８００點附近，不過於該水平覓得不錯支撐。技術上看，短線顯示出雙底形態，有利反彈走

勢，只是持續性或較差。當前外圍局勢存在不確定性，市場造好信心並不充足，在重要事件落地

前觀望氣氛濃厚，６月剩餘兩周或２７０００點至２８０００點區間震盪。

恆指牛熊證資金流情況，截至上周四的過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７０２４萬港

元資金淨流出，但最近幾日大市回調，資金均有追入牛證博反彈；期間恆指熊證合共約２﹒１２

億港元資金淨流入，同樣近幾日資金也在套現離場。街貨方面，截至上周四，恆指牛證主要分布

在收回價２６３００點至２６８５０點之間，過夜街貨相當約３３６７張期指合約；恆指熊證街

貨主要在收回價２７８００點至２８３００點之間，相當約４４１７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升０﹒４個波幅點至１６﹒４％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒１個

波幅點至１７﹒４％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅上升

０﹒５個波幅點至１５﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２３﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至２７﹒３％；中移動

（００９４１）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１８﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下跌０﹒３個波幅點至２１﹒８％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒１個波幅點至

２５﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至１９﹒８％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至１８﹒７％；中石油（００８５７）的引伸波

幅下跌０﹒２個波幅點至２２％；中海油（００８８３）的引伸波幅下跌０﹒７個波幅點至

２９﹒１％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２４﹒４％。

輪證看多資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證分別錄得約１７５０萬元

及１１５０萬元資金淨流入部署好倉，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的騰訊認購證為行使價約３６０元至３７６元之間的中期價外條款，實際槓桿約９倍至１２倍；

牛證方面，資金留意收回價３１５元至３２４元之間的較貼價條款，收回距離約２％至５％，槓

桿約１６倍至３０倍。另外，港交所相關認購證及牛證期內也分別錄得約７５０萬元及４６０萬

元資金淨流入部署，資金留意行使價２８３元至３０１元之間的中長期價外條款，實際槓桿約８

倍至９倍；牛證方面，資金留意收回價２４４元至２４９元之間的條款，實際槓桿約１３倍至

２０倍。

技術上，騰訊股價近日自３４５元附近反覆回落，再次失守１０天線，短線或再次考驗上月

尾的密集整固區約３２０元至３３０元附近支持，或可留意此區間附近部署技術反彈的機會。如

看好騰訊可留意認購證１９１１１，行使價３６０﹒２元，實際槓桿約１０倍；也可留意牛證

６１８４９，收回價３５６元，槓桿約１２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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