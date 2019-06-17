《一周攻略－周進略》組合增添防守，錯不到哪裡去

《一周攻略》來自國際市場的不明朗因素，持續困擾投資者，是以不難發現，資金繼續由股

市流入債市，股市的波動性增加，估值有下調壓力，而債息走低，而利率期貨方面顯示，投資者

估計美聯儲有必要有年內減息云云。

是的，不同的資產類別正反映相同的方向，君不見黃金價格上衝的動力增強，意味著減息不

再是絕不可能，起碼從年內還有多次議息，即有可能為之，如此一來，持有無息可收的黃金，其

機會成本正在減少，亦是可以預期的發展，帶動金價向上。



＊波幅擴大估值降，風險增加逐利減＊



無論如何，全球化之下，牽一髮而動全身，任何地方嘗試改變共生共贏的自由貿易格局，而

改行推出貿易保護主義，不論以任何形式進行，結果如一，都是把原來大家可以一齊分享的好處

減少，反之是帶來衝突。這樣說來，自然是不明朗，也是風險，也是波動性，也是估值下調，也

是由逐利變避險，一脈相承，邏輯分明。

正因如此，短期內港股縱每每有反彈，但只是反彈，不是新一波升浪的開展，畢竟投資者人

同此心，心同此理，大家趁有高位便獲利回吐，有機會便先行止賺止蝕，也許可以把波幅降低一

點，回復相對均衡的狀態，但對於押注者而言，並無真正把握可言，只是日內盤中較多短線操作

，但所謂走位空間，只是想當然，是事後孔明，真正決策當下，仍是相當難下定論的。



＊減息量寬回頭路，當年經驗堪借鏡＊



如此一來，比較上算的博奕策略，是不追求大幅度的獲利，反而是確保不會出現大幅度的虧

損。最佳方法，莫如把資產配置中，相對波動或所謂高風險的比重降低，而調高相對穩定或所謂

低風險的部分。

正因如此，本欄不只一次，其實是多次申述，應該在組合中，起碼是股票的部分，增加諸如

房託或公用股的防守板塊，既可受惠於整體避險的需求，也可以受惠於萬一實體經濟真的不濟，

全球各地央行不得不減息或走量寬的回頭路時，一樣是水漲船高，參考２００９年量寬至今，這

個賺息又賺價的方法，比起在股市頻繁進出，績效好上不知多少倍！



＊數據明顯經濟差，財金政策試逆轉＊



事實上，投資者要有心理準備，未來的幾季，正如近期美國經濟數據所見，已經由相對走強

，變為好壞參半，甚至部分所見，轉差跡象愈來愈明顯。道理很簡單，貿易減少，增長不可不放

緩，嚴重的便是全球的經濟衰退，當然，在那一天出現前，各地央行或官方都會有財金政策，嘗

試逆周期，但是否絕對成功，卻因時因地因人而異，未必一定可以完成。

從這個角度看，本欄維持看法，不論恆指上周看似有反彈起色，抑或大家憧憬甚麼日子有好

消息，保持相當的防守比例，大概錯不到哪裏去！《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

