《套期保值－蕭猷華》恒指可重上２８０００點

《套期保值》行政長官林鄭月娥周六（１５日）宣布暫緩修訂「逃犯條例」的事件上，筆者

認為對香港的股市、經濟是正面的，料可避免美國運用「香港人權與民主法案」對香港作出制裁

。與此同時，Ｇ２０峰會逼近之際，特朗普最近對中國貿易戰的言論，立場明顯軟化。筆者認為

Ｇ２０峰會上，國家主席習近平與特朗普碰面時，雖然沒可能在這場合達成貿易協議，但相信兩

國將會釋出善意，暫停徵收新關稅，重啟談判桌，對股市是利好作用。

首先，特朗普上周表示跟中國關係很好，多次說相信最終與中國能達成貿易協議，有記者問

他何時對中國入口的３２５０億美元開徵關稅？有沒有死線？特朗普回答沒有，並指向自己的頭

說死線在他的腦海裏。此外，香港在６月９日的百萬人示威遊行後，特朗普指相信中國和香港有

能力會處理好。另外，美國亦同意暫緩在ＷＴＯ指控中國的知識產權徹查案，和特朗普指副總統

彭斯現階段不要批評中國人權。

從特朗普最近的言論，筆者可以肯定他非常渴望Ｇ２０峰會上能與習近平碰面，盡快與中國

解決貿易問題。故此，在本港政治爭拗紓緩之下，和中美貿易戰可望降溫，筆者相信恆生指數短

期可重上２８０００點。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

