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即市新聞

17/06/2019 09:59

《套期保值－蕭猷華》恒指可重上２８０００點

　　《套期保值》行政長官林鄭月娥周六（１５日）宣布暫緩修訂「逃犯條例」的事件上，筆者
認為對香港的股市、經濟是正面的，料可避免美國運用「香港人權與民主法案」對香港作出制裁
。與此同時，Ｇ２０峰會逼近之際，特朗普最近對中國貿易戰的言論，立場明顯軟化。筆者認為
Ｇ２０峰會上，國家主席習近平與特朗普碰面時，雖然沒可能在這場合達成貿易協議，但相信兩
國將會釋出善意，暫停徵收新關稅，重啟談判桌，對股市是利好作用。
　　首先，特朗普上周表示跟中國關係很好，多次說相信最終與中國能達成貿易協議，有記者問
他何時對中國入口的３２５０億美元開徵關稅？有沒有死線？特朗普回答沒有，並指向自己的頭
說死線在他的腦海裏。此外，香港在６月９日的百萬人示威遊行後，特朗普指相信中國和香港有
能力會處理好。另外，美國亦同意暫緩在ＷＴＯ指控中國的知識產權徹查案，和特朗普指副總統
彭斯現階段不要批評中國人權。
　　從特朗普最近的言論，筆者可以肯定他非常渴望Ｇ２０峰會上能與習近平碰面，盡快與中國
解決貿易問題。故此，在本港政治爭拗紓緩之下，和中美貿易戰可望降溫，筆者相信恆生指數短
期可重上２８０００點。《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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