【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１７日專訊》不少藍籌股就派發股息已陸續「除淨」，內房藍籌股中海外（

００６８８）及華潤置地（０１１０９）各派發末期息５０仙及１﹒１１２元，均於明天

（１８日）除淨；領展（００８２３）末期息１﹒４０５５元，將於本周三（１９日）除淨。

四大內銀股中，中行（０３９８８）及農行（０１２８８）已先後除息，工行

（０１３９８）及建行（００９３９）除淨日分別是本月２５日及７月２日，分別派末期息

２５﹒０６分人幣及３０﹒６分人幣。交行（０３３２８）未期息３０分人幣，亦於本月２５日

除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣



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東方明珠（００６３２） 二十合一 １７╱０６ － －

藥明康德（０２３５９） 十送四紅股 １７╱０６ １９╱６－２５╱６ ２７╱０６

滿地科技（０１４００） 十合一 １９╱０６ － －

冠華國際（００５３９） 十合一 ２４╱０６ － －

九台農銀（０６１２２） 一百送五紅股 ２４╱０６ ２６╱６－２╱７ １６╱０８

先施 （００２４４） 五供三， ２５╱０６ ２７╱６－４╱７ ３１╱０７

供股價２６仙

元征科技（０２４８８） 十送二紅股 ２８╱０６ ３╱７－８╱７ ２４╱０７

環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －

麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７

山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８

新煮意 （０８１７９） 二供一， １０╱０７ １２╱７－１８╱７ ２２╱０８

供股價２﹒４８仙

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表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股（編號） 派息 除淨日期

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中海外 （００６８８） 末期息５０仙 １８╱０６

華潤置地（０１１０９） 末期息人民幣９４﹒９分 １８╱０６

領展基金（００８２３） 末期息１﹒４０５５元 １９╱０６

中石油 （００８５７） 末期息人民幣６﹒２７１分 ２０╱０６

特別股息人民幣２﹒７２９分 ２０╱０６

工商銀行（０１３９８） 末期息人民幣２５﹒０６分 ２５╱０６

交通銀行（０３３２８） 末期息人民幣３０分 ２５╱０６

中國神華（０１０８８） 末期息人民幣８８分 ２７╱０６

建設銀行（００９３９） 末期息人民幣３０﹒６分 ０２╱０７

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（ｅｃ）

