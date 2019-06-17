《專家之言－葉尚志》內需消費品屬強勢股名單，可以繼續優先關注

《專家之言》上周五（１４日）港股繼續縮量回整，仍處二度探底的格局發展中，恆指連跌

第三日再跌有接近１８０點，而大市成交量有８４９億多元持續偏少，市場觀望氣氛濃厚未散。

走勢上，恆指仍在伸延二度探底的行情，２７０００點關口有再受考驗的機會，而前期低位

２６６７２點能否守穩，依然是我們的觀察重點。東行（０００２３）發盈警，股價急挫逾９％

，拖累香港銀行股整體受壓，而內銀股則表現相對穩定，建行（００９３９）更是連續兩日出現

逆市小幅走高。

恆指繼續回整伸延二度探底的行情，在盤中曾一度下跌２４３點低見２７０５２點，盤面的

彈性仍弱，權重指數股匯控（００００５）和友邦（０１２９９）的壓力出現加劇，是拖累大盤

表現的主因之一。恆指收盤報２７１１８點，下跌１７６點或０﹒６４％。國指收盤報

１０４２０點，下跌５３點或０﹒５％。另外，港股主板成交金額有８４９億多元，而沽空金額

有１２１﹒８億元，沽空比例１４﹒３４％。至於升跌股數比例是５６４：１０７２，日內漲幅

超過１０％的股票有２９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１９隻。



＊港股有機會穿前期低位２６６７２點＊



走勢上，恆指仍處於二度探底的行情發展，前期低位２６６７２點（本月４日的盤中低點）

能否守穩，依然是我們的觀察重點，但不排除有下穿的機會，而即將舉行的美聯儲議息會議以及

富時指數增納Ａ股，都會是市場的焦點。在港股未能擺脫尋底格局的情況下，操作上仍要保持謹

慎的態度，但對於能夠在５月大跌市中、出現逆市上升的強勢股，以及在本月初大盤第一波探底

中、未有跟隨再度向下破底的抗跌力強名單，可以繼續優先關注。



＊統一企業、蒙牛及潤啤可以多加關注＊



其中，在５月錄得２０％漲幅的統一企業（００２２０），屬於強勢股名單行列，股價在近

日曾一度創出年內新高８﹒６２元，保持著強者恆強的走勢。受到外圍因素干擾比較少的內需消

費股，相信仍將是資金現時吸納的主要對象，而剛公布的內地５月社會消費品零售總額按年增長

有８﹒６％，表現較市場預期要好，也有望進一步增強市場對於內需消費股的信心。除了統一企

業之外，相關板塊股份如蒙牛乳業（０２３１９），以及剛被正式納入國指成份股的華潤啤酒（

００２９１），建議也可以多加關注。《第一上海首席策略師 葉尚志》

