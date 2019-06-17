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即市新聞

17/06/2019 13:29

本地地產股續漲，港股午後升幅擴至２１４點報２７３３３

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國聯儲局本周將於周二（１８日）及周三（１９日）議息，
市場憧憬儲局聲明會暗示今年餘下時間減息，憧憬刺激本地地產股走高，恆指今早在支持下已升
１３４點，報２７２５２，不過午收前港股跟隨Ａ股回軟，最終半日升１７９點或０﹒６６％，
報２７２９８點，但已重上廿天線（約２７２８０點）。
　　午後本地地產股繼續領漲，九置（０１９９７）、新世界（０００１７）、信置
（０００８３）包辦升幅最大藍籌三甲，亦有部分藍籌由跌轉升，如萬洲（００２８８）和申洲
（０２３１３）。恆生指數現報２７３３２，擴大升幅３５點至升２１４點或０﹒７９％，主板
成交４１６﹒７２億元。國企指數則報１０４７１，升５１點或０﹒４９％。
　　上證綜合指數報２８８４，升２點或０﹒０９％，成交９９０﹒９６億元人民幣。深成指報
８７６６，跌４４點或０﹒５％。

　　表列十大升跌幅最大股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　九倉置業　（０１９９７）　　５３﹒７０元　　　升３﹒４７％
　　新世界發展（０００１７）　　１１﹒８４元　　　升２﹒９６％
　　信和置業　（０００８３）　　１２﹒８６元　　　升２﹒８８％
　　中海油　　（００８８３）　　１２﹒６６元　　　升２﹒５９％
　　中生製藥　（０１１７７）　　　７﹒２８元　　　升２﹒５４％

　　銀河娛樂　（０００２７）　　４８﹒２５元　　　跌０﹒５２％
　　中國聯通　（００７６２）　　　８﹒３９元　　　跌０﹒７１％
　　金沙中國　（０１９２８）　　３５﹒７０元　　　跌０﹒８３％
　　蒙牛乳業　（０２３１９）　　２９﹒９５元　　　跌０﹒９９％
　　碧桂園　　（０２００７）　　１１﹒２６元　　　跌１﹒７５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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