內地三千億降費在即，港股高開１３４點報２７２５２點

《經濟通通訊社１７日專訊》市場繼續憧憬美國減息，美國議息前港股今早表現高開，另外

，中國地傳媒報道引述消息人士指，中央目前正積極進行降費行動，其中包括降低工商業平均電

價、進一步推出降低行政事業性單位收費等一攬子降費舉措，預計全年將為企業和群眾減負

３０００億元人幣以上，亦刺激港股回勇

恆生指數開報２７２５２，升１３４點或升０﹒４９％，主板成交２０﹒１８億元。國企指

數開報１０４４２點，升２２點或０﹒２１３％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒７８％，報６４﹒３元；港交所（００３８８

）升１﹒１５％，報２６３﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒５５％，報３３１﹒８元；中移

動（００９４１）跌０﹒４４％，報６８元；友邦保險（０１２９９）升１﹒４２％，報

７４﹒８５元。

個別汽車股表現造好，吉利（００１７５）及比亞迪（０１２１１）分別高開１﹒６％及１

﹒８％；另外藥品股亦輕微造好，中生（０１１７７）、石藥（０１０９３）分別生逾１％及０

﹒５％。



恆指十大升幅股份表現如下：





股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １２﹒３６元 升１﹒６４％

友邦保險（０１２９９） ７４﹒８５元 升１﹒４２％

中生製藥（０１１７７） ７﹒２０元 升１﹒４１％

中海油 （００８８３） １２﹒５０元 升１﹒３０％

創科實業（００６６９） ５６﹒００元 升１﹒２７％



九倉置業（０１９９７） ５２﹒５０元 升１﹒１６％

港交所 （００３８８） ２６３﹒４０元 升１﹒１５％

銀河娛樂（０００２７） ４９﹒００元 升１﹒０３％

舜宇光學（０２３８２） ６９﹒３０元 升１﹒０２％

中銀香港（０２３８８） ３０﹒５０元 升０﹒９９％

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（ｕｌ）

