《盤後部署》儲局議息在即觀望氣氛濃，港股２７２００點料有支持

《經濟通通訊社１７日專訊》受惠於本地地產股及重磅股友邦（０１２９９）強勢反彈，加

上市場場憧憬中央新一輪３０００億人幣規模的降費措施即將落地，港股今日終止三連跌，高開

１３４點報２７２５２，早段最多曾升３８４點報２７５０３，其後升幅逐步收窄，最終收報

２７２２７，升１０８點或上升０﹒４％，主板成交６６９﹒０２億元減少逾２１％。國企指數

報１０４２８，上升８點或上升０﹒０８％。

Ａ股方面，上證指數報２８８７，升５點或０﹒２％，成交１４３１﹒４２億元人民幣；深

成指數報８７８０，跌２９點或０﹒３３％，成交１９２５﹒６６億元人民幣。



＊美國本月減息機會低有三大原因＊



聯儲局明日起一連兩日舉行議息會議，雖然市場對於減息的期望高漲，但有分析指，是次減

息的機會不大。主要原因有三，中美兩國元首有機會在月底Ｇ２０峰會期間會面，甚至達成貿易

協議，為經濟下行帶來轉機；其次，近月美國總統特朗普及白宮官員不斷抨擊聯儲局利率政策，

但局方向來以政治中立自居，若順應市場期望減息則顯得受到特朗普政府的壓力；第三，在今年

年中起減息，反映去年底加息的舉措是錯誤的。

對於中美兩國在Ｇ２０峰會的會談結果，大摩發表報告指，當中最可能出現三種結果。第一

，兩國重啟談判，避免實行加徵關稅措施；第二，雖然未有共識，但可以暫緩實行關稅的期限至

最多９０天；第三，談判破裂，美國向中國額外約３０００億美元進口貨品加徵關稅。若第三種

結果出現，恆指有機會跌至２１０８０點。另有分析指，兩國元首有機會在峰會進行非正式會談

，但料達成貿易協議機會微；雙方可能只發達願意繼續談判，及貿易戰不會再升級的言論。



＊觀望儲局議息聲明及鮑威爾講話＊



美聯儲議息在即，市場在未有方向前取態審慎，料恆指議息前在１０天線（２７１８４點）

有支持。市場關注議息後聲明及儲局主席鮑威爾在本周發表的講話，預料為局方利率政策提供啟

示，如出現暗示減息的可能性甚至時間表，相信可支持恆指於短期內反彈，短期阻力可上望

２７５００點。另外，投資者宜留意Ｇ２０峰會舉行之前，中美兩國進行會談的進展及雙方的態

度是否有變，或會成為大市風向儀。（ｙｋ）

