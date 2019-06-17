【移交逃犯】蓬佩奧：特朗普將在Ｇ２０峰會與習近平談及香港問題

《經濟通通訊社１７日專訊》香港連續兩個周日皆有過百萬市民上街抗議修例，美國國務卿

蓬佩奧表示，總統特朗普將在６月底舉行的大阪Ｇ２０峰會期間，會與中國國家主席習近平談及

香港大規模示威的情況。

蓬佩奧表示，若特朗普在Ｇ２０期間有機會與習近平會面，香港連場示威事件肯定會成為其

中一個討論議題。

他續指，已清楚看到香港正在發生的事件、局勢發展以及香港人為他們珍視之事所表達的聲

音。（ｍｎ）（ｚｚ）

