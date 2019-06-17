《經濟通通訊社１７日專訊》香港連續兩個周日皆有過百萬市民上街抗議修例，美國國務卿
蓬佩奧表示，總統特朗普將在６月底舉行的大阪Ｇ２０峰會期間，會與中國國家主席習近平談及
香港大規模示威的情況。
蓬佩奧表示，若特朗普在Ｇ２０期間有機會與習近平會面，香港連場示威事件肯定會成為其
中一個討論議題。
他續指，已清楚看到香港正在發生的事件、局勢發展以及香港人為他們珍視之事所表達的聲
音。（ｍｎ）（ｚｚ）
17/06/2019 08:06
【移交逃犯】蓬佩奧：特朗普將在Ｇ２０峰會與習近平談及香港問題
《經濟通通訊社１７日專訊》香港連續兩個周日皆有過百萬市民上街抗議修例，美國國務卿
蓬佩奧表示，總統特朗普將在６月底舉行的大阪Ｇ２０峰會期間，會與中國國家主席習近平談及
香港大規模示威的情況。
蓬佩奧表示，若特朗普在Ｇ２０期間有機會與習近平會面，香港連場示威事件肯定會成為其
中一個討論議題。
他續指，已清楚看到香港正在發生的事件、局勢發展以及香港人為他們珍視之事所表達的聲
音。（ｍｎ）（ｚｚ）
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰