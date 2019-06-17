【貿易開戰】美國商務部長淡化美中在Ｇ２０峰會達成貿易協議期望

《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部長羅斯淡化６月底舉行的大阪Ｇ２０峰會上，總統

特朗普與中國國家主席習近平達成重大貿易協議的期望。

他稱，若特朗普有機會與習近平舉行會談，兩人最多可能同意積極地恢復談判、確定新的談

判基本規則，及有關詳細的技術性談判於何時重啟的日程安排。（ｍｎ）

