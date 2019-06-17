《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平是否出席本月底舉
行的Ｇ２０峰會都沒有大關係，相信無論如何兩國都會達成貿易協議。
特朗普此前一再表示，將在峰會上與習近平會晤，但中國方面卻一直沒有確認兩人將會會晤
。（ｍｎ）
17/06/2019 08:26
【貿易開戰】特朗普：習近平是否出席Ｇ２０峰會無礙達成貿易協議
《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平是否出席本月底舉
行的Ｇ２０峰會都沒有大關係，相信無論如何兩國都會達成貿易協議。
特朗普此前一再表示，將在峰會上與習近平會晤，但中國方面卻一直沒有確認兩人將會會晤
。（ｍｎ）
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
|樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
|生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
|生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
|生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰