【貿易開戰】特朗普：習近平是否出席Ｇ２０峰會無礙達成貿易協議

《經濟通通訊社１７日專訊》美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平是否出席本月底舉

行的Ｇ２０峰會都沒有大關係，相信無論如何兩國都會達成貿易協議。

特朗普此前一再表示，將在峰會上與習近平會晤，但中國方面卻一直沒有確認兩人將會會晤

。（ｍｎ）

