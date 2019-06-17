《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部公布，５月零售銷售增長０﹒５％，受惠於美國家
庭購買更多汽車及各種其他商品。４月份的數據亦被向上修正至增長０﹒３％，而不是初值的下
跌０﹒２％。
市場原預期５月份零售銷售將增長０﹒６％。與去年５月相比，零售銷售增長３﹒２％。
不包括汽車、汽油、建築材料及食品服務的核心零售銷售增長０﹒５％，４月數據被向上修
正至０﹒４％。過去兩個月核心零售銷售強勁增長，暗示消費者開支在首季大幅放緩後，第二季
加速增長。（ｍｎ）
17/06/2019 08:34
《外地經濟》美５月零售銷售穩健增長０﹒５％，４月數據向上修正
《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部公布，５月零售銷售增長０﹒５％，受惠於美國家
庭購買更多汽車及各種其他商品。４月份的數據亦被向上修正至增長０﹒３％，而不是初值的下
跌０﹒２％。
市場原預期５月份零售銷售將增長０﹒６％。與去年５月相比，零售銷售增長３﹒２％。
不包括汽車、汽油、建築材料及食品服務的核心零售銷售增長０﹒５％，４月數據被向上修
正至０﹒４％。過去兩個月核心零售銷售強勁增長，暗示消費者開支在首季大幅放緩後，第二季
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