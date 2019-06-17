【貿易開戰】美國對３千億美元中國商品加徵關稅舉行７日聽證會

《經濟通通訊社１７日專訊》美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）將開始召開為期７日的聽證

會，徵詢美國零售商、製造商及其他企業對總統特朗普計劃對另外３０００億美元中國商品加徵

關稅的意見。

ＵＳＴＲ表示，聽證會將於周一開始，並於６月２５日結束，聽證會結束後將有７日的最後

意見反映時間，意味著特朗普在７月２日之後才能啟動新一輪關稅。

預定出席聽證會有逾３００人，包括來自零售商百思買（ＢｅｓｔＢｕｙ）、玩具製造商孩

之寶、吸塵器製造商ｉＲｏｂｏｔ，以及許多不同行業的其他公司與行業組織的代表。（ｍｎ）

