《外企動向》沙特王儲：沙特阿美最快明年ＩＰＯ，未決定上市地點

《經濟通通訊社１７日專訊》沙特阿拉伯王儲穆罕默德預計沙特阿美最早於明年上市，但仍

未決定上市地點。

沙特阿美除在沙特上市外，亦會尋求在海外作第二上市。王儲穆罕默德稱公司估值高達２萬

億美元，但根據沙特阿美於４月公布的業務顯示，估值約為１﹒２萬億美元。

王儲穆罕默德表示，沙特阿美市市將在合適環境及時間下進行，有可能會在明年或２０２１

年初進行。（ｍｎ）

