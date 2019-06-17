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17/06/2019 10:46

【脫歐之後】英國首相候選人進行電視辯論，大熱約翰遜選擇缺席

　　《經濟通通訊社１７日專訊》多名競選英國保守黨黨魁的候選人周日進行電視辯論，但大熱
人選約翰遜缺席，同時參與辯論的候選人亦對他誓言英國無論如何將在１０月底離開歐盟的承諾
提出質疑。
　　在較早時保守黨黨魁選舉的首輪投票中，約翰遜遙遙領先，他的團隊希望在本周第二輪投票
中繼續擴大優勢。
　　雖然約翰遜並未參加辯論，但他的名字時不時地被人提到。英國外相侯俊偉表示，認為應為
英國提供一些更好的選擇，將努力達成協議，這是自己與約翰遜不同之處。侯俊偉目前是第三受
歡迎的候選人。（ｍｎ）

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