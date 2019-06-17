【油市博奕】沙特能源部長希望油組７月初就延長減產達成共識

《經濟通通訊社１７日專訊》沙特能源大臣法利赫表示，油組（ＯＰＥＣ）很可能於７月首

周在維也納開會，希望油組能就延長減產協議達成共識。

法利赫本月稍早曾表示，油組接近就延長減產協議至６月之後達成一致，不過仍需與參與減

產協議的非油組國家進行進一步磋商。

法利赫稱，希望將在兩周後的維也納會議上就延長協議達成共識，但不清楚是否包括其他非

油組國家。（ｍｎ）

