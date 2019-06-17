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17/06/2019 13:04

【脫歐之後】英國商會：今年企業投資跌幅勢將創下十年來最大

　　《經濟通通訊社１７日專訊》英國商會（ＢＣＣ）稱，預計今年企業投資將下降１﹒３％，
勢將創１０年來最大，因英國脫歐危機仍然未解決，將影響未來經濟增長前景。
　　英國商會將今年整體經濟增長預測略微上調至１﹒３％，反映企業在英國原定的３月脫歐期
限前大舉補充庫存的影響。但將明年經濟增長預測從１﹒３％調低至１％，２０２１年僅略微加
速至１﹒２％。（ｍｎ）

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