《經濟通通訊社１７日專訊》前聯儲局副主席費希爾（Ｓｔａｎｌｅｙ Ｆｉｓｃｈｅｒ）
表示，如果總統特朗普成功連任，他再不會提名鮑威爾連任聯儲局主席，相信這會削弱聯儲局的
自主性。
特朗普經常抨擊鮑威爾提高利率，拖累美國經濟增長。費希爾稱，特朗普這樣做令鮑威爾陷
入非常尷尬的處境。若鮑威爾未能連任，將會導致聯儲局出現非常不同的貨幣政策，顯示聯儲局
未能完全獨立運作。（ｍｎ）
17/06/2019 13:11
《外地經濟》前聯儲局副主席：特朗普若連任鮑威爾勢不獲續任
《經濟通通訊社１７日專訊》前聯儲局副主席費希爾（Ｓｔａｎｌｅｙ Ｆｉｓｃｈｅｒ）
表示，如果總統特朗普成功連任，他再不會提名鮑威爾連任聯儲局主席，相信這會削弱聯儲局的
自主性。
特朗普經常抨擊鮑威爾提高利率，拖累美國經濟增長。費希爾稱，特朗普這樣做令鮑威爾陷
入非常尷尬的處境。若鮑威爾未能連任，將會導致聯儲局出現非常不同的貨幣政策，顯示聯儲局
未能完全獨立運作。（ｍｎ）
|興證快訊17/06/2019
港股波動
|FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
|生財有道17/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：聯儲局6月減息機會微
|國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
|香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例 林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
|香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰