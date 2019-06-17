《外地經濟》前聯儲局副主席：特朗普若連任鮑威爾勢不獲續任

《經濟通通訊社１７日專訊》前聯儲局副主席費希爾（Ｓｔａｎｌｅｙ Ｆｉｓｃｈｅｒ）

表示，如果總統特朗普成功連任，他再不會提名鮑威爾連任聯儲局主席，相信這會削弱聯儲局的

自主性。

特朗普經常抨擊鮑威爾提高利率，拖累美國經濟增長。費希爾稱，特朗普這樣做令鮑威爾陷

入非常尷尬的處境。若鮑威爾未能連任，將會導致聯儲局出現非常不同的貨幣政策，顯示聯儲局

未能完全獨立運作。（ｍｎ）

