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17/06/2019 15:13

【代幣風暴】比特幣１３個月內首次突破９０００美元大關

　　《經濟通通訊社１７日專訊》比特幣（ｂｉｔｃｏｉｎ）價格逾一年多來首次升穿９０００
美元關口，現報９１５０﹒３４美元。
　　根據Ｃｏｉｎｄｅｓｋ的數據，比特幣過去３０個交易日上升逾２２％，今年內累計上漲１
４２％，不過仍遠低於２０１７年底超過１﹒９萬美元的歷史高位。（ｍｎ）

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