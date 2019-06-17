《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部長羅斯表示，歐洲議會選舉後形勢尚不明朗，歐盟
高層尚未就位，令歐盟與美國汽車關稅談判暫時擱置，有可能要留待初秋才可解決。
羅斯表示，歐盟領導人說的是自由貿易，但做的是極端保護主義。同時他再次呼籲作為北約
成員的歐盟國家應兌現承諾，將防衛支出佔國內生產總值佔比提高到２％。（ｍｎ）
17/06/2019 16:02
【貿易開戰】美商務部長：歐美汽車關稅問題可能要到初秋才能解決
《經濟通通訊社１７日專訊》美國商務部長羅斯表示，歐洲議會選舉後形勢尚不明朗，歐盟
高層尚未就位，令歐盟與美國汽車關稅談判暫時擱置，有可能要留待初秋才可解決。
羅斯表示，歐盟領導人說的是自由貿易，但做的是極端保護主義。同時他再次呼籲作為北約
成員的歐盟國家應兌現承諾，將防衛支出佔國內生產總值佔比提高到２％。（ｍｎ）
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