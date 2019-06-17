【新股上市】嘉宏教育（０１９３５）暗盤開報１﹒５元，平招股價

《經濟通通訊社１７日專訊》中國浙江省民辦教育機構嘉宏教育（０１９３５）明日

（１８日）掛牌，今日於輝立暗盤交易系統，開報１﹒５元，平招股價；現報１﹒５元無升跌。

若以每手２０００股，計及手續費，則輕微錄得虧損。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒４８元，低招股價１﹒３３％。（ｙｋ）

