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17/06/2019 10:00

《異動股》吉利（１７５）急升逾４％破十天廿天線，暫領漲藍籌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》吉利汽車（００１７５）現價上升４﹒２８％，報１２﹒６８
元，收復１０天（１２﹒４０元）及２０天線（１２﹒３６元），暫升幅最大藍籌；成交約
１８３９萬股，涉資２﹒３０億元，主動買盤６５％。
　　現時，恆生指數報２７４８５，上升３６６點或上升１﹒３５％，主板成交１６７﹒５０億
元。國企指數報１０５２１，上升１０２點或上升０﹒９８％。
　　上證綜指報２９００，上升１８點或上升０﹒６４％，成交４２２﹒２５億元人民幣。
　　深成指報８８５７，上升４７點或上升０﹒５４％，成交２３４﹒７５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒３９５元　　　上升１﹒２８％
　　東風集團（００４８９）　　　６﹒０９０元　　　上升１﹒００％
　　華晨中國（０１１１４）　　　８﹒３４０元　　　下跌１﹒３０％
　　慶鈴汽車（０１１２２）　　　１﹒９８０元　　　下跌１﹒４９％
　　比亞迪　（０１２１１）　　４５﹒７００元　　　上升０﹒７７％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒５５０元　　　無升跌
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒０２０元　　　無升跌
　　長城汽車（０２３３３）　　　５﹒５７０元　　　上升１﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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