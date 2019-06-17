《異動股》吉利（１７５）急升逾４％破十天廿天線，暫領漲藍籌

《經濟通通訊社１７日專訊》吉利汽車（００１７５）現價上升４﹒２８％，報１２﹒６８

元，收復１０天（１２﹒４０元）及２０天線（１２﹒３６元），暫升幅最大藍籌；成交約

１８３９萬股，涉資２﹒３０億元，主動買盤６５％。

現時，恆生指數報２７４８５，上升３６６點或上升１﹒３５％，主板成交１６７﹒５０億

元。國企指數報１０５２１，上升１０２點或上升０﹒９８％。

上證綜指報２９００，上升１８點或上升０﹒６４％，成交４２２﹒２５億元人民幣。

深成指報８８５７，上升４７點或上升０﹒５４％，成交２３４﹒７５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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五菱汽車（００３０５） ０﹒３９５元 上升１﹒２８％

東風集團（００４８９） ６﹒０９０元 上升１﹒００％

華晨中國（０１１１４） ８﹒３４０元 下跌１﹒３０％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒９８０元 下跌１﹒４９％

比亞迪 （０１２１１） ４５﹒７００元 上升０﹒７７％

北京汽車（０１９５８） ４﹒５５０元 無升跌

廣汽集團（０２２３８） ７﹒０２０元 無升跌

長城汽車（０２３３３） ５﹒５７０元 上升１﹒０９％

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