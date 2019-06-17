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即市新聞

17/06/2019 15:20

《外匯達仁－盧楚仁》減息機率有增無減下，美匯為何不跌反升？

　　《外匯達仁》在聯儲局減息聲音有增無減下，美匯指數卻戲劇性地從９６﹒４５９的低位，
反彈上９７﹒５０水平，除了普遍的解說指上周五美國零售銷售數據比預期好之外，還有以下的
基本因素令美匯轉強。
　
　　美國總統特朗普反覆無常，金融市場普遍預期中美沒有可能在月底Ｇ２０會議中達成協議，
故在貿易戰陰影籠罩下，美元亦被視為避險貨幣，故美元繼續受到買盤支持。另外，我認為過去
聯儲局官員傾巢而出放鴿，是為了安撫當時金融市場的負面情緒，不是真的有逼切性減息，因美
股回復穩定之後，已無聯儲局官員再放鴿。
　
　　至於利率期貨的減息機會率突然飆升，是因為美國債息下跌而又再出現倒掛，令市場擔心年
尾美國會出現經濟衰退，繼而揣測聯儲局會以減息應對。我認為上述在沒有充分實質基礎下而過
份炒作，令美匯跌過頭而出現補倉盤帶動回升。
　
　　除了美國自身因素外，歐元和英鎊也起著帶動美匯反彈的作用。
　
　　歐洲央行在６月６日議息會議後發表鴿派聲明，說會維持目前的利率水平直至２０２０年的
上半年，如有需要，歐洲央行仍有貨幣政策可以使用來應對市場上的變化。消息及後令歐元兌美
元見頂回落至今。還有，特朗普上周突然指責德國，不滿德國過份依賴俄羅斯的天然氣，並威脅
相關的制裁，而且特朗普威脅增加歐洲汽車關稅，和意大利債務危機的困擾仍揮之不去而拖累歐
元匯價。

＊若約翰遜仍遙遙領先，英鎊歐元恐添壓＊

　　當然，對歐元和英鎊最大的困擾，仍然是脫歐的風險正在升溫，致歐元和英鎊繼續尋底。在
英國脫歐方面，雖然一眾保守黨黨魁候選人團結一致圍攻約翰遜，但仍無減約翰遜的民望。明天
便會舉行保守黨第二輪投票，如約翰遜仍然遙遙領先的話，那麼對英鎊甚至歐元都有拋售壓力。
　
　　到周四（１３日）英倫銀行召開會議，幾乎肯定行長卡尼會宣布維持利率不變，但最近英國
經濟數據強差人意，估計他會發表鴿派的言論來安撫市場，估計相關鴿派言論會令英鎊進一步受
壓。所以說到尾，歐元和英鎊持續受壓大大幫助了美匯反彈和進一步上升。
　
　　在技術分析上，美匯指數在６月７日見底的時候，除了上述歐洲央行釋放鴿派的貨幣政策信
號，中和了美國減息的概念。當日的低位９６﹒４６亦剛好是上升趨勢線和通道的底部，所以吸
引大量買盤入市支持。現階段美匯指數有機會重上９８水平而挑戰９８﹒３７高位，甚至通道頂
部的９８﹒５５阻力。《艾德證券期貨首席投資策略師　盧楚仁》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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