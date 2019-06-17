《異動股》貓眼娛樂（１８９６）急升逾８％，獲調入港股通今生效

《經濟通通訊社１７日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）現急升８﹒４５％，報１２﹒３２元

，盤中高見１２﹒４元，重上廿天線（１１﹒５３９元）；成交約３３萬股，涉資３９５萬元。

據深交所公布，因恆生綜合中型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務

實施辦法》的有關規定，港股通股票名單作出調整，並自今日起生效，貓眼娛樂獲調入。

恆生指數現報２７４７０，升３５１點或１﹒３％，主板成交１７０﹒１７億元。國企指數

報１０５１７，升９７點或０﹒９３％。

上證綜合指數報２８９９，升１７點或０﹒６１％，成交４３１﹒８４億元人民幣。深證成

份指數報８８４９，升３９點或０﹒４５％，成交２４０﹒４９億元人民幣。



表列新經濟股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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閱文集團 （００７７２） ３１﹒９０元 跌０﹒７８％

同程藝龍 （００７８０） １６﹒１０元 跌０﹒６２％

第七大道 （００７９７） １﹒３７元 無升跌

雷蛇 （０１３３７） １﹒４９元 無升跌

美圖公司 （０１３５７） ２﹒５８元 升２﹒７９％



小米集團 （０１８１０） ９﹒５６元 升０﹒１０％

平安好醫生（０１８３３） ３４﹒２５元 升２﹒７０％

貓眼娛樂 （０１８９６） １２﹒３２元 升８﹒４５％

易鑫集團 （０２８５８） １﹒７０元 升１﹒１９％

映客 （０３７００） １﹒５５元 跌１﹒２７％

眾安在線 （０６０６０） ２２﹒００元 升３﹒２９％

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（ａｌ）

