  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2019 10:05

《異動股》貓眼娛樂（１８９６）急升逾８％，獲調入港股通今生效

　　《經濟通通訊社１７日專訊》貓眼娛樂（０１８９６）現急升８﹒４５％，報１２﹒３２元
，盤中高見１２﹒４元，重上廿天線（１１﹒５３９元）；成交約３３萬股，涉資３９５萬元。
　　據深交所公布，因恆生綜合中型股指數實施成份股調整，根據《深圳證券交易所深港通業務
實施辦法》的有關規定，港股通股票名單作出調整，並自今日起生效，貓眼娛樂獲調入。
　　恆生指數現報２７４７０，升３５１點或１﹒３％，主板成交１７０﹒１７億元。國企指數
報１０５１７，升９７點或０﹒９３％。
　　上證綜合指數報２８９９，升１７點或０﹒６１％，成交４３１﹒８４億元人民幣。深證成
份指數報８８４９，升３９點或０﹒４５％，成交２４０﹒４９億元人民幣。

　　表列新經濟股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團　（００７７２）　　　３１﹒９０元　　　跌０﹒７８％
　　同程藝龍　（００７８０）　　　１６﹒１０元　　　跌０﹒６２％
　　第七大道　（００７９７）　　　　１﹒３７元　　　無升跌
　　雷蛇　　　（０１３３７）　　　　１﹒４９元　　　無升跌
　　美圖公司　（０１３５７）　　　　２﹒５８元　　　升２﹒７９％

　　小米集團　（０１８１０）　　　　９﹒５６元　　　升０﹒１０％
　　平安好醫生（０１８３３）　　　３４﹒２５元　　　升２﹒７０％
　　貓眼娛樂　（０１８９６）　　　１２﹒３２元　　　升８﹒４５％
　　易鑫集團　（０２８５８）　　　　１﹒７０元　　　升１﹒１９％
　　映客　　　（０３７００）　　　　１﹒５５元　　　跌１﹒２７％
　　眾安在線　（０６０６０）　　　２２﹒００元　　　升３﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS17/06/2019
【FOCUS】慎防港淪「weak link」
國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金