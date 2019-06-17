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即市新聞

17/06/2019 13:14

《異動股》有傳阿里計劃一拆八，阿里影業（１０６０）現跌近２％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》阿里影業（０１０６０）現價跌１﹒８４％，報１﹒６元；成
交約８７０萬股，涉資１４０６萬元。
　　外電傳媒報導，電商巨頭阿里巴巴集團早前向美國證監會繳交一份文件顯示，公司建議將股
份一拆八，董事會表示這是為公司未來籌集資金提高靈活性，包括發行新股。
　　目前阿里巴巴每股為１５８﹒１美元（約１２４１﹒０８５港元），股份拆細舉動相信是為
來港上市作準備，由於每股逾千港元在本港市場難以交易，因此相信要拆細後再來港上市，一拆
八後每股約１９﹒７６２５美元（約１５８﹒１港元）。
　　現時，恆生指數報２７３２５，升２０７點或升０﹒７６％，主板成交３９７﹒４７億元。
上證綜指報２８８６，升４點或升０﹒１６％，成交９３２﹒５０億元人民幣。

　　阿里相關股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里影業（０１０６０）　　　１﹒６０元　　　跌１﹒８４％
　　阿里健康（００２４１）　　　７﹒１８元　　　升０﹒４２％
　　雲鋒金融（００３７６）　　　４﹒２５元　　　升０﹒２４％
　　海爾電器（０１１６９）　　２０﹒２０元　　　升１﹒００％
　　擎天軟件（０１２９７）　　　２﹒３５元　　　無升跌
　　中國動向（０３８１８）　　　０﹒９９元　　　升２﹒０６％
　　高鑫零售（０６８０８）　　　６﹒９７元　　　跌１﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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