《異動股》有傳阿里計劃一拆八，阿里影業（１０６０）現跌近２％

《經濟通通訊社１７日專訊》阿里影業（０１０６０）現價跌１﹒８４％，報１﹒６元；成

交約８７０萬股，涉資１４０６萬元。

外電傳媒報導，電商巨頭阿里巴巴集團早前向美國證監會繳交一份文件顯示，公司建議將股

份一拆八，董事會表示這是為公司未來籌集資金提高靈活性，包括發行新股。

目前阿里巴巴每股為１５８﹒１美元（約１２４１﹒０８５港元），股份拆細舉動相信是為

來港上市作準備，由於每股逾千港元在本港市場難以交易，因此相信要拆細後再來港上市，一拆

八後每股約１９﹒７６２５美元（約１５８﹒１港元）。

現時，恆生指數報２７３２５，升２０７點或升０﹒７６％，主板成交３９７﹒４７億元。

上證綜指報２８８６，升４點或升０﹒１６％，成交９３２﹒５０億元人民幣。



阿里相關股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里影業（０１０６０） １﹒６０元 跌１﹒８４％

阿里健康（００２４１） ７﹒１８元 升０﹒４２％

雲鋒金融（００３７６） ４﹒２５元 升０﹒２４％

海爾電器（０１１６９） ２０﹒２０元 升１﹒００％

擎天軟件（０１２９７） ２﹒３５元 無升跌

中國動向（０３８１８） ０﹒９９元 升２﹒０６％

高鑫零售（０６８０８） ６﹒９７元 跌１﹒４１％

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（ｕｌ）

