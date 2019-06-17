【駐京專電】發改委：５月審批固定資產投資項目投資額５１６億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示，發

改委５月審批核准固定資產投資項目２０個，投資額５１６億元人民幣，主要集中在高技術和交

通等領域。截至５月底，中央預算內投資已經下達了８９％。

