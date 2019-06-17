【駐京專電】發改委：預計今後一段時間物價續保持總體平穩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示，

１ ５月，全國天然氣消費量１２３８億立方米，同比增長８﹒１％，其中５月全國天然氣消費

量２０６億立方米，同比增長７％。

就５月ＣＰＩ情況，孟瑋表示，５月份ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅處於溫和區間，預計今後一

段時期我國物價還將繼續保持總體平穩運行態勢。

