【駐京專電】發改委：加快汽車由限購轉向引導使用

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》關於推動產業產品提升，發改委新聞發言

人孟瑋表示，主要是引導企業通過加大研發投入、開展技術改造、主動轉型升級，來不斷增強新

產品的供給保障能力，用多元化的新產品滿足城鄉居民多層次的消費需求。

優化消費環境主要有兩個方面的工作：一是指導地方破除限制消費的體制機制障礙。二是打

造更好的消費環境。在破除機制障礙方面，在《方案》中提出了明確要求，包括嚴禁各地出台新

的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效

果，加快由限制購買轉向引導使用。在優化環境方面，政府主要是要健全居民消費的軟硬件基礎

設施，讓消費者能夠方便消費和放心消費。

打通回收利用環節，重點是要聚焦當前廢舊汽車、家電和消費電子產品從回收到流通、到拆

解、到處置這樣一個鏈條過程中痛點堵點難點，為廢舊產品找到出路，從而暢通整個消費鏈條，

使消費者更有意願淘汰老舊產品、實現消費升級。



＊推動文化旅遊的提檔升級＊



另外，她表示，將推動文化旅遊的提檔升級。一是豐富文化旅遊產品的供給。要加快實施文

化旅遊的提升工程和「三區三州」等深度貧困地區旅遊的基礎設施改造建設的方案，加大中央預

算內投資對這些公共文化服務設施、國家文化和自然遺產保護利用設施以及旅遊基礎設施的支持

力度。二是推進重點區域的建設。重點促進大運河沿線文化旅遊的融合提升，積極推進海南國際

旅遊消費中心、橫琴國際休閒旅遊島以及平潭國際旅遊島等重點的旅遊區建設。三是加強典型經

驗的宣傳推廣，將召開全國鄉村旅遊經驗交流現場會。

