《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》關於外商投資，國家發改委新聞發言人孟
瑋表示，對於負面清單來說，關鍵是在於「精簡」兩個字，對清單只做減法，不做加法。在今年
年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性的規定，確保市場准入內外資標准的一致。
關於產業目錄的問題，將進一步擴大鼓勵外商投資的行業和領域，特別是對中西部地區會有
進一步鼓勵的措施。同時，還將繼續做好重大外資項目的服務工作。有關負面清單和產業目錄在
修訂完成後，及時向社會公布。
17/06/2019 11:29
【駐京專電】發改委：今年底前取消外資准入負面清單外限制性規定
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》關於外商投資，國家發改委新聞發言人孟
瑋表示，對於負面清單來說，關鍵是在於「精簡」兩個字，對清單只做減法，不做加法。在今年
年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性的規定，確保市場准入內外資標准的一致。
關於產業目錄的問題，將進一步擴大鼓勵外商投資的行業和領域，特別是對中西部地區會有
進一步鼓勵的措施。同時，還將繼續做好重大外資項目的服務工作。有關負面清單和產業目錄在
修訂完成後，及時向社會公布。
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