  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2019 11:29

【駐京專電】發改委：今年底前取消外資准入負面清單外限制性規定

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》關於外商投資，國家發改委新聞發言人孟
瑋表示，對於負面清單來說，關鍵是在於「精簡」兩個字，對清單只做減法，不做加法。在今年
年底前，將全面取消外資准入負面清單之外的限制性的規定，確保市場准入內外資標准的一致。
　　關於產業目錄的問題，將進一步擴大鼓勵外商投資的行業和領域，特別是對中西部地區會有
進一步鼓勵的措施。同時，還將繼續做好重大外資項目的服務工作。有關負面清單和產業目錄在
修訂完成後，及時向社會公布。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金