【駐京專電】發改委：推動製造業健康發展，落實好財金政策

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》１－５月，內地製造業投資同比增長２﹒

７％，增速比１－４月份加快。國家發改委新聞發言人孟瑋表示，今年以來中國固定資產投資保

持了一個總體增長的態勢，高技術製造業投資以及技術改造投資正在成為拉動製造業投資增長的

重要動力。下一步將聚焦關鍵領域和薄弱環節，推動製造業的持續健康發展。

一方面，要提升產業鏈的核心競爭力。要加快重大科技基礎設施建設，建設戰略性新興產業

的策源地，培育世界級先進製造業集群，加大關鍵基礎材料、核心基礎零部件、先進基礎工藝、

產業技術基礎等研發的力度。

二是落實好財稅和金融政策。切實將降低增值稅稅率和工業電價的政策惠及到製造業企業，

落實社會保險費率的降低政策。深化股票發行制改革，完善科創板相關制度安排。

三是營造有利於創新創業創造的環境。剛才也提到了環境的問題，在創新創業創造環境方面

，還是要堅決破除各種不合理的門檻和限制，在市場准入、審批許可、招標投標等方面要打造公

平競爭的環境，進一步深化投資領域“放管服「改革，推進投資項目承諾制改革。

四是繼續推動化解過剩產能。用市場化、法制化手段鞏固去產能的成果，引導產能過剩的行

業轉型，要穩妥有效淘汰安全和環保不達標的落後產能，防範無效產能重新進入市場，從而推動

產業的轉型升級。

