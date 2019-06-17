《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》正值滬倫通啟動之際，上交所倫敦辦事處
亦於今日正式開業，其主要職能是參與和支持上交所包括滬倫通業務在內的跨境業務開展；加強
上交所與境外市場的聯繫，開展國際市場推介活動，吸引國際機構投資者投資中國資本市場，擴
展中國資本市場國際影響力；研究境外市場動態，為上交所國際化戰略提供決策支持。
17/06/2019 16:54
【駐滬專電】上交所倫敦辦事處正式開業
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》正值滬倫通啟動之際，上交所倫敦辦事處
亦於今日正式開業，其主要職能是參與和支持上交所包括滬倫通業務在內的跨境業務開展；加強
上交所與境外市場的聯繫，開展國際市場推介活動，吸引國際機構投資者投資中國資本市場，擴
展中國資本市場國際影響力；研究境外市場動態，為上交所國際化戰略提供決策支持。
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