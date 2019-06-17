《午市前瞻》美英日央行將議息，港股２６７００至２７７００上落

《經濟通通訊社１７日專訊》聯儲局本周將於本周二（１８日）及周三（１９日）議息，市

場憧憬儲局聲明會暗示今年餘下時間減息，加上中央目前正積極進行降費行動，預計全年將為企

業和群眾減負３０００億元人幣以上，港股今早已受刺激回勇升１３４點，報２７２５２，已經

是半日最低位，及後愈升愈有，在本地地產股領漲支持下，恆指最多曾升３８４點，報

２７５０３，並在大部分時間維持逾３００點升幅，不過午收前港股跟隨Ａ股回軟，最終半日升

１７９點或０﹒６６％，報２７２９８點，重上廿天線（約２７２８０點），主板成交

３８５﹒４３億元。國企指數報１０４４７，升２７點或０﹒２７％。

上證綜指午收２８８０跌１點％。深成指亦跌５３點或０﹒６％，報８７５７。

本港重磅股普遍向上，匯控（００００５）三連跌兼三連陰後，今日再遭高盛微降目標至

７９元，惟半日隨市升０﹒５５％，報６４﹒１５元；港交所（００３８８）跟升１﹒０８％，

報２６３﹒２元；騰訊（００７００）野村維持買入評級，目標價繼續看４３２元，半日收升升

０﹒６７％，報３３２﹒２元；友邦（０１２９９）急漲２﹒３％，報７５﹒５元；中移動

（００９４１）無升跌，報６８﹒３元。



＊憧憬減息本地地產股升，零售銷量復甦汽車股漲＊



市場憧憬聯儲局於本周將進行的議息會議中表達今年減息的意欲，本地地產股在憧憬下走高

。九倉置業（０１９９７）走高３﹒４７％，報５３﹒７元，暫表現最好藍籌；新世界發展（０

００１７）漲３﹒１３％，報１１﹒８６元；信和置業（０００８３）升２﹒７２％，報

１２﹒８４元；新鴻基地產（０００１６）跟升１﹒５１％，報１２７﹒８元；長實集團

（０１１１３）高０﹒７６％，報５９﹒３５元；恆基地產（０００１２）升０﹒５％，報

４０﹒５元。

發改委今日指要加快汽車由限購轉向引導使用，加上花旗表示，中國汽車排放標準在７月切

換前，料降價銷售以去庫存，汽車股或作出做出略偏正面反應，而富瑞又指，內地５月份汽車銷

量跌年跌３％，較３、４月份分別按年跌９％及跌６％復甦，對６月零售增長看法正面，部分汽

車股走高。東風（００４８９）漲２﹒４９％，報６﹒１８元，暫表現最好國指股；吉利

（００１７５）升２﹒１４％，報１２﹒４２元；敏實（００４２５）走高１﹒４１％，報

２０﹒２元；比亞迪（０１２１１）亦升０﹒５５％，報４５﹒６元；廣汽（０２２３８）走強

０﹒４３％，報７﹒０５元。

中金報告表示，阿曼灣油輪遇襲事件短期可能帶動油輪運價上漲，短期貨量將會上升，同時

也對航線造成擾動，暫時性減少有效運力供給，石油股今日普遍向上。中海油（００８８３）漲

２﹒４３％，報１２﹒６４元；中海油田（０２８８３）升１﹒７１％，報７﹒１３元；中石化

（００３８６）及中石油（００８５７）無升跌，報５﹒０９元及４﹒２７元。



＊內房股逆市向下，經濟數據強勁金價跌金礦股跌＊



內房股今日逆市向下，碧桂園（０２００７）在國企指數「換馬」首日被納入後，挫

２﹒０９％，報１１﹒２２元，暫表現最差藍籌；龍湖（００９６０）走低２﹒３３％，報

２９﹒３５元；萬科（０２２０２）跌２﹒２％，報２８﹒９元，暫表現最差國指股；融創

（０１９１８）亦跌０﹒８２％，報３６﹒５元；世房（００８１３）微跌０﹒６５％，報

２２﹒９元；越秀地產（００１２３）軟０﹒５８％，報１﹒７元。

市場憧憬聯儲局減息，不過美國５月零售銷售強勁，暗示消費者支出增加，緩解市場對第二

季經濟急劇放緩的擔憂，金價因而走低，金礦股跟隨下跌。恆興黃金（０２３０３）瀉

９﹒２５％，報６﹒０８元；山東黃金（０１７８７）走低１﹒９５％，報２０﹒１５元；招金

礦業（０１８１８）下跌１﹒８２％，報８﹒１元；紫金礦業（０２８９９）軟１﹒０２％，報

２﹒９元。

國際油價上升，中資航空股回軟。東航（００６７０）獲准非公開發行最多１３﹒９４億股

Ａ股，不過收跌２﹒２８％，報４﹒２９元；中國國航（００７５３）走低１﹒５１％，報

７﹒１９元；南方航空（０１０５５）軟０﹒９８％，報５﹒０３元。



＊鄺民彬：暫緩逃犯條例緩和大市壓力，入市勿急＊



港股今早漲近４００點後升幅「縮水」，凱基證劵營運總裁鄺民彬向《經濟通通訊社》表示

，受到政府暫緩逃犯條例的消息影響，暫時緩和大市壓力。不過，他指出，由於近期數據顯示整

體經濟環境表現平平，港股難望大幅度回升，再者，美國聯儲局在周二起議息，英倫銀行及日本

央行亦有政策會議等，投資者較為審慎，持觀望態度情緒濃厚，因此今日港股反彈力度不強。他

預計，主要央行的政策會決定未來大市走勢，港股料會在２６７００至２７７００點區間上落。

鄺民彬表示，投資者暫時不宜急於現階段入市，料短期內未必有太大的升幅，若有負面消息

，大市會繼續回落，故宜待局面較明朗後才入市。另外，本地地產股之前受政治衝突事件影響，

一度跌幅較多，他認為，現時屬技術性反彈，但難望持續上升，亦不值得在現水平買入。雖然聯

儲局本周仍有機會減息，但本港之前沒有跟足聯儲局加息，因此本港減息的條件亦不存在。他指

，投資者應待大市出現大幅度調整後才考慮買入。（ｊｔ、ａｌ）

