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17/06/2019 17:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１９億，買工行建行神華沽招行騰訊

　　《經濟通通訊社１７日專訊》市場憧憬美國減息，加上中央積極降費，刺激港股周一高開
１３４點，恆指最多曾升３８４點，高見２７５０３，重上廿天線（約２７２７６點）。之後港
股維持逾３００點升幅一段時間，可惜Ａ股回軟，令恆指漲幅收窄。午後在地產股繼續支持下，
港股曾回升至近２００點升幅，惟Ａ股表現未如理想，最終以全日最低位收市，報２７２２７，
升１０８點或０﹒４％，未能收復廿天線。
　　按額度計算，北水周一淨流入１９﹒０８億人民幣，較上周五的２４﹒８５億人民幣，減少
５﹒７７億人民幣或２３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８），建設
銀行（００９３９）和中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）
和騰訊控股（００７００）。主板成交額６６９億元，較上日減少２１﹒３％，其中港股通成交
６４﹒３２億元，佔總成交９﹒６１％。
　
＊工行１０天累計錄近５９億淨流入＊
　
　　人行千五億逆回購利率持平，北水繼續湧入內銀股，４﹒９億北水淨買入工行，股價升
１﹒０５％，累計十天約５８﹒９５億元北水淨流入工行，建行周一亦獲４﹒５１億北水買入，
惟招行遭７０５２萬北水沽出。
　　５月內地原煤產量增速加快，帶動北水買進神華，股價升０﹒８６％，錄得約３﹒３１億北
水淨流入。神華於港股收市後公布，５月商品煤產量升０。４％，而煤炭銷量則漲１８﹒３％。
另外，騰訊遭４５９０萬北水沽出，股價逆市跌０﹒３％。（ｂｎ）

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