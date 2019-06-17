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即市新聞

17/06/2019 15:28

《美元走勢－羅明立》英無序脫歐機會升，避險情緒支撐美元

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７０　　　１０８﹒５５　　　１０８﹒６０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２２４　　　１﹒１２０５　　　１﹒１２１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５９８　　　１﹒２５７８　　　１﹒２５８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９９４　　　０﹒９９８７　　　０﹒９９８９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３１６　　　７﹒８２６１　　　７﹒８２８５

　　《美元走勢》美國５月零售銷售按月增加０﹒５％，升幅略遜於預期的０﹒６％，前值則由
下跌０﹒２％上修至增加０﹒３％。同期，扣除汽車的核心零售銷售按月增加０﹒５％，符合預
期，數字反映美國第二季零售保持平穩。美國總統特朗普於接受當地傳媒訪問時表示，無論中國
領導人是否出席Ｇ２０峰會，也不會影響中美貿易談判，他相信中美最終仍會達成貿易協定。

　　美匯指數上周反彈至９７﹒５０。雖然預期美聯儲很大機會於年內減息，利淡美元走勢；不
過，市場避險情緒上升對美元有支持作用，令市況反覆。英國保守黨主席首輪投票結果顯示，脫
歐派主力、前外相約翰遜獲黨內最多支持，拋離其他對手。由於其脫歐立場強硬，令英國無序脫
歐的機會上升。不過，最新周芝加哥期貨市場資料顯示，英鎊淨空倉合約張數只有４４８０１張
，遠低於以往較極端時的１０萬張之數。受硬脫歐機會增加的影響，鎊匯跌破１﹒２６，短線有
望繼續向下尋底。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２００　　　１﹒１３３０　　　１﹒１１６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　買入加元　　１﹒３４００　　　１﹒３２５０　　　１﹒３４５０
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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