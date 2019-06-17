《美元走勢－羅明立》英無序脫歐機會升，避險情緒支撐美元

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒７０ １０８﹒５５ １０８﹒６０

歐元╱美元 １﹒１２２４ １﹒１２０５ １﹒１２１０

英鎊╱美元 １﹒２５９８ １﹒２５７８ １﹒２５８０

美元╱瑞郎 ０﹒９９９４ ０﹒９９８７ ０﹒９９８９

美元╱港元 ７﹒８３１６ ７﹒８２６１ ７﹒８２８５



《美元走勢》美國５月零售銷售按月增加０﹒５％，升幅略遜於預期的０﹒６％，前值則由

下跌０﹒２％上修至增加０﹒３％。同期，扣除汽車的核心零售銷售按月增加０﹒５％，符合預

期，數字反映美國第二季零售保持平穩。美國總統特朗普於接受當地傳媒訪問時表示，無論中國

領導人是否出席Ｇ２０峰會，也不會影響中美貿易談判，他相信中美最終仍會達成貿易協定。



美匯指數上周反彈至９７﹒５０。雖然預期美聯儲很大機會於年內減息，利淡美元走勢；不

過，市場避險情緒上升對美元有支持作用，令市況反覆。英國保守黨主席首輪投票結果顯示，脫

歐派主力、前外相約翰遜獲黨內最多支持，拋離其他對手。由於其脫歐立場強硬，令英國無序脫

歐的機會上升。不過，最新周芝加哥期貨市場資料顯示，英鎊淨空倉合約張數只有４４８０１張

，遠低於以往較極端時的１０萬張之數。受硬脫歐機會增加的影響，鎊匯跌破１﹒２６，短線有

望繼續向下尋底。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２００ １﹒１３３０ １﹒１１６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 買入加元 １﹒３４００ １﹒３２５０ １﹒３４５０

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

