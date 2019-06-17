證監會與中國證監會舉行高層執法合作會議，並探討兩項合作，包括為Ａ、Ｈ股同時上市公
司設立通報和證據共享機制、舉辦專題聯合培訓分享兩地辦案技術和經驗。
兩地證監近期在南寧舉行第８次定期高層會議，討論跨境執法合作事宜。證監會表示，雙方
就其關注的案件展開協同調查，達成一致意見，促進未來聯手打擊重大或緊急跨境違法行為的執
法行動。《香港經濟日報》
17/06/2019 08:24
中港證監開會，商設立通報和證據共享機制
證監會與中國證監會舉行高層執法合作會議，並探討兩項合作，包括為Ａ、Ｈ股同時上市公
司設立通報和證據共享機制、舉辦專題聯合培訓分享兩地辦案技術和經驗。
兩地證監近期在南寧舉行第８次定期高層會議，討論跨境執法合作事宜。證監會表示，雙方
就其關注的案件展開協同調查，達成一致意見，促進未來聯手打擊重大或緊急跨境違法行為的執
法行動。《香港經濟日報》
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