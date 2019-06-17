【貿易開戰】印度向２８種美國商品徵收報復關稅

美國早前把貿易戰戰線擴大至印度，撤銷印度在美國普及特惠稅計劃（ＧＳＰ）下獲得的貿

易便利。印度推出反擊措施，昨日（１６日）起對２８種美國貨品加徵關稅，包括杏仁、蘋果、

胡桃等。

印度宣布向２８種在美國生產或出口的貨品，加徵報復關稅，部分貨品的關稅稅率高達

７０％，而其他國家所生產的這些貨品，稅率則維持不變，措施在周日生效。印度財政部指，此

決定符合公眾利益。《香港經濟日報》

