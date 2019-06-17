  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2019 08:41

《本港樓市》陳茂波：啟德４Ｃ區１號住宅地新截標期，本周將公布

　　政治爭議持續，財政司司長陳茂波於網誌表示，社會氣氛緊張時，經濟民生層面難免受波及
，另上周啟德４Ｃ區１號住宅地皮延期截標，本周將公布新的截標日期。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態17/06/2019
沙特轟伊朗 倘受威脅回應不手軟
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金