政治爭議持續，財政司司長陳茂波於網誌表示，社會氣氛緊張時，經濟民生層面難免受波及
，另上周啟德４Ｃ區１號住宅地皮延期截標，本周將公布新的截標日期。《香港經濟日報》
17/06/2019 08:41
《本港樓市》陳茂波：啟德４Ｃ區１號住宅地新截標期，本周將公布
政治爭議持續，財政司司長陳茂波於網誌表示，社會氣氛緊張時，經濟民生層面難免受波及
，另上周啟德４Ｃ區１號住宅地皮延期截標，本周將公布新的截標日期。《香港經濟日報》
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