【本港樓市】西環泓都高層以１１８０萬成交，升值逾２﹒３倍

《經濟通通訊社１７日專訊》美聯物業表示，該行剛促成一宗西環泓都４９６實呎戶，用家

斥１１８０萬元入市，２００５年貨轉手升值逾２﹒３倍。

剛成交的泓都為１座高層Ｆ室單位，實用面積約為４９６呎，建築面積約為６５５呎，為兩

房間格，雙方議價後以約１１８０萬元易手，折合實用呎價約為２３７９０元，建築呎價約為

１８０１５元。

原業主於２００５年１月份以約３５６﹒１萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約

８２３﹒９萬元，物業升值約２３１％。（ｂｉ）

