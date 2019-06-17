《經濟通通訊社１７日專訊》美聯物業表示，該行剛促成一宗西環泓都４９６實呎戶，用家
斥１１８０萬元入市，２００５年貨轉手升值逾２﹒３倍。
剛成交的泓都為１座高層Ｆ室單位，實用面積約為４９６呎，建築面積約為６５５呎，為兩
房間格，雙方議價後以約１１８０萬元易手，折合實用呎價約為２３７９０元，建築呎價約為
１８０１５元。
原業主於２００５年１月份以約３５６﹒１萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約
８２３﹒９萬元，物業升值約２３１％。（ｂｉ）
17/06/2019 13:17
【本港樓市】西環泓都高層以１１８０萬成交，升值逾２﹒３倍
《經濟通通訊社１７日專訊》美聯物業表示，該行剛促成一宗西環泓都４９６實呎戶，用家
斥１１８０萬元入市，２００５年貨轉手升值逾２﹒３倍。
剛成交的泓都為１座高層Ｆ室單位，實用面積約為４９６呎，建築面積約為６５５呎，為兩
房間格，雙方議價後以約１１８０萬元易手，折合實用呎價約為２３７９０元，建築呎價約為
１８０１５元。
原業主於２００５年１月份以約３５６﹒１萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約
８２３﹒９萬元，物業升值約２３１％。（ｂｉ）
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