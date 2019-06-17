【新股上市】鷹普精密：本地生產助緩貿戰影響，擴高增值航空業務

《經濟通通訊社１７日專訊》鷹普精密工業（０１２８６）明天開始招股，集團執行董事、

主席及行政總裁陸瑞博在記者會上表示，中美貿易戰帶來一定挑戰，但主要生產基地在中國及墨

西哥，在人民幣貶值情況下，即使有關稅、成本及價格上仍具優勢，對訂單影響不大。其次是公

司部分產品相信無法被美國供應商替代，所以對美國政府申請關稅豁免並有信心獲得通過。



＊續以在當地生產方式配對產能與需求，將擴展高增值航空業務＊



陸瑞博亦指，在當地生產策略有助紓緩影響，公司在墨西哥租用工廠並於約兩年前投入生產

，能直接供應美國市場，亦於本年４月購入地皮以建廠代替租用工廠。集團副總裁孫嘯昊補充，

公司營收大部分來自歐美市場，將繼續以在當地生產的方式配對產能與需求，公司亦正計劃於土

耳其設工廠。

集團副總裁孫嘯昊表示，熔模鑄造市場中，航空業佔比最大，公司未來將主力發展航空業務

，向不同飛機系統主要供應商供應零部件，而研發開支約佔銷售５％。陸瑞博補充，公司整合供

應鏈上不同工序，能降低銜接成本。在公司主營業務乘用車方面，孫嘯昊指，應用公司產品的主

要是高端乘用車，佔行業不足一成，料受行業波動較少。



＊有信心派息比率不低於２５％＊



首席財政官兼公司秘書葉匯榮表示，是次集資３０％將用於償還借款，料負債比率下降，並

指有信心沿持股息分派比率不低於２５％。他強調上市並不是因為資金需求，而是上市有利發展

平台。對於勞力及環保成本上漲，陸瑞博表示公司會以提升效率降低人工成本，以及採用新型廢

水、廢物處理方法。（ｔｆ）

