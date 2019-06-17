  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/06/2019 09:18

【本港樓市】十大屋苑父親節周末錄單位數成交，新盤成後市指標

　　《經濟通通訊社１７日專訊》十大屋苑在剛過去的周末繼續錄得單位數成交，其中，中原地
產十大屋苑錄得７宗成交，按周無升跌。周末成交集中九龍區及新界區，港島區三大指標屋苑則
捧蛋收場。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，適逢父親節，買賣雙方均暫時擱置睇樓活
動，與家人共度佳節，部份二手業主見近日二手轉靜，率先減價吸客，令二手交投量平穩發展。
新界兩大上車新盤?釀短期內開售，料搶去部份二手客源，相信二手業主要擴大議幅才能吸引用
家承接。

＊美聯：連續４個周末錄單位數成交＊

　　另外，據美聯物業分行統計，父親節周末（６月１５至１６日）１０大藍籌屋苑共錄得約８
宗買賣成交，較上周末約６宗，增２宗，升３３﹒３％，惟連續４個周末錄單位數成交。至於按
１５大屋苑計，周末則錄得約９宗買賣成交，按周無升跌。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰前景尚未明朗，加上本港近日受到政治因
素影響，大市氣氛普遍呈觀望，惟接連有全新盤登場，包括屯門御半山ＩＩ及元朗瑧頤連環開價
，並迅速錄得超額收票反應，反映市場有一定置業需求。隨着全新盤開售應市，或刺激更多購買
力陸續重返市場，成為後市走勢參考指標，料短期大市焦點集中一手市場。

＊利嘉閣：政治因素影響將減少＊

　　利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由於過去周六特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，有助
社會緊張氣氛得以緩和，可以減少政治因素對樓市的影響，相信市場要一段時間消化緊張氣氛，
成交量才可以回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（６月１５至６月１６日）
十大指標屋苑累錄７宗二手買賣個案，較上周末的６宗，按周減升１宗或１７％，但已連續６個
周末錄得單位數成交。（ｃｌ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
香港政情15/06/2019
【移交逃犯】政府宣布暫緩修例　林鄭認工作不足令平靜社會再現矛盾紛爭(有片)
香港政情14/06/2019
【移交逃犯】圖輯—612衝突最前線
樓市「胡」言14/06/2019
御半山II – 邊款單位景觀最煞食？
生財有道14/06/2019
【嚟緊炒D乜】特步業務發展轉趨積極兼具復甦概念 短期博升一成
生財有道14/06/2019
【東亞盈警】專家：東亞現價勿買入 待新管理層上場扭轉困局
生財有道14/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：經濟下行增銀行壞帳壓力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金