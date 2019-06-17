【本港樓市】十大屋苑父親節周末錄單位數成交，新盤成後市指標

《經濟通通訊社１７日專訊》十大屋苑在剛過去的周末繼續錄得單位數成交，其中，中原地

產十大屋苑錄得７宗成交，按周無升跌。周末成交集中九龍區及新界區，港島區三大指標屋苑則

捧蛋收場。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，適逢父親節，買賣雙方均暫時擱置睇樓活

動，與家人共度佳節，部份二手業主見近日二手轉靜，率先減價吸客，令二手交投量平穩發展。

新界兩大上車新盤?釀短期內開售，料搶去部份二手客源，相信二手業主要擴大議幅才能吸引用

家承接。



＊美聯：連續４個周末錄單位數成交＊



另外，據美聯物業分行統計，父親節周末（６月１５至１６日）１０大藍籌屋苑共錄得約８

宗買賣成交，較上周末約６宗，增２宗，升３３﹒３％，惟連續４個周末錄單位數成交。至於按

１５大屋苑計，周末則錄得約９宗買賣成交，按周無升跌。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，中美貿易戰前景尚未明朗，加上本港近日受到政治因

素影響，大市氣氛普遍呈觀望，惟接連有全新盤登場，包括屯門御半山ＩＩ及元朗瑧頤連環開價

，並迅速錄得超額收票反應，反映市場有一定置業需求。隨着全新盤開售應市，或刺激更多購買

力陸續重返市場，成為後市走勢參考指標，料短期大市焦點集中一手市場。



＊利嘉閣：政治因素影響將減少＊



利嘉閣地產總裁廖偉強表示，由於過去周六特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》，有助

社會緊張氣氛得以緩和，可以減少政治因素對樓市的影響，相信市場要一段時間消化緊張氣氛，

成交量才可以回升。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末日（６月１５至６月１６日）

十大指標屋苑累錄７宗二手買賣個案，較上周末的６宗，按周減升１宗或１７％，但已連續６個

周末錄得單位數成交。（ｃｌ）（ｚｚ）

