【移交逃犯】添馬政府總部今日暫停開放

《經濟通通訊社１７日專訊》政府宣布，由於政府總部附近的道路受到阻塞，今日政府總部

仍然暫停開放，政府員工無需返回政府總部工作，並應按照所屬決策局或部門的應變計劃工作。

所有訪客活動亦會延期或取消。（ｃｌ）

