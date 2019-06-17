【港元利率】拆息普遍下跌，一個月期跌至２﹒４１厘但仍呈倒掛

《經濟通通訊社１７日專訊》港元匯價走軟，一度再跌穿７﹒８２算，最多近０﹒０５％，

低見７﹒８３１７兌１美元，而港元拆息今日亦普遍下跌，僅兩周及六個月拆息錄得升幅，而與

樓按相關的一個月拆息則兩連跌，但仍高於同期美息。

一個月拆息今日微跌至２﹒４１１０７厘，但仍高於同期美元拆息約３個基點，而三個月拆

息則降至２﹒３９５厘，略低於同期美息的２﹒４０２厘。至於對利率最敏感的隔夜拆息亦下跌

約６個基點，報１﹒６７５厘，一周錢降至２﹒０２３５７厘，險守兩厘的水平。十二個月拆息

降至２﹒３８５厘，但六個月拆息升至２﹒３６１６１厘。

由於美國５月零售銷售數據令人鼓舞，紓緩對美國經濟大幅放緩的擔憂。美元指數周五

（１４日）升至近兩周高位，港元今早在７﹒８２７２至７﹒８３１７之間上落，最新則報

７﹒８２９８。



＊毋須擔心銀行體系應付流動性需要的能力＊



華僑永亨上周五發表報告指出，半年結、派息潮，疊加阿里巴巴提交香港上市申請的消息，

驅使市場參與者積極提前囤積資金，並帶動一個月港元拆息漲至２﹒６３厘的十一年新高。不過

，在全球央行高鴿的大環境下，香港資金外流壓力可控，意味著市場恐慌性囤積資金僅屬短期現

象。未來一個月內，由於各項影響流動性的因素尚未消退，港元拆息和匯價料繼續高企，惟上升

空間或有限。這些因素消退後，港元利率和匯價料再回落。

財政司司長陳茂波昨天（１６日）發表網誌指，港元外匯及貨幣市場保持有序運作，過去幾

天，一個月拆息一度比６月初高出約６０個基點，達到２﹒６厘的水平，但目前已從高位逐步回

落，主要反映了一季節性因素；如６月底半年結，至於港匯走高至７﹒８１兌１美元，主要由於

港美息差收窄令套息活動減少，投資者買港元平倉推高了港元匯價。他認為不用擔心銀行體系應

付流動性需要的能力，因本港銀行已建立了妥善機制管理其流動資金風險，而香港銀行體系資本

充足，流動性亦非常充裕。（ｃｌ）

